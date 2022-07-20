https://ria.ru/20220720/dollar-1803617722.html

Эксперт предположил, как долго курс доллара продержится на текущем уровне

Эксперт предположил, как долго курс доллара продержится на текущем уровне - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперт предположил, как долго курс доллара продержится на текущем уровне

Диапазон колебаний 55-65 рублей за доллар, вероятней всего, сохранится до середины осени, заявил финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом"... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:49

2022-07-20T08:49

2022-07-20T08:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Диапазон колебаний 55-65 рублей за доллар, вероятней всего, сохранится до середины осени, заявил финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно."Потенциал дальнейшего укрепления рубля не очень большой. Чтобы понять, что происходит с рублем, необходимо взглянуть на счет текущих операций страны, который отражает экспорт и импорт товаров и услуг, а также потоки доходов от инвестиций и выплат. Так вот за первое полугодие у нас положительное сальдо счета текущих операций составило 138,5 миллиарда долларов – и это значительная сумма. Россия сейчас получает больше валютной выручки, чем в прошлом году, несмотря на тотальную экономическую войну Запада и антироссийские санкции", - сказал Лосев РИА Новости.В такой ситуации, по мнению эксперта, рубль может ослабнуть в нескольких случаях: если резко сократится экспорт, например, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей, зерна и удобрений. Ослабление рубля также произойдет, если мировая экономика окажется в рецессии, а затем свалится в экономический кризис, что резко снизит стоимость основных товаров российского экспорта. Рубль также может немного снизиться к доллару, если возобновятся интервенции в рамках нового бюджетного правила, или если каким-то образом получится расширить импорт, отметил Лосев."Но пока диапазон колебаний 55-65 рублей за 1 доллар, по всей видимости, останется с нами до середины осени", – заключил он.

https://ria.ru/20220720/rubl-1803599667.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия