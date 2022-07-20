https://ria.ru/20220720/doklad-1803651321.html

МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми

МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми - РИА Новости, 20.07.2022

МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми

США игнорируют факты при написании "лживых" докладов о проблеме торговли людьми, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:22

2022-07-20T11:22

2022-07-20T11:22

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США игнорируют факты при написании "лживых" докладов о проблеме торговли людьми, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя "Доклад о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованный госдепартаментом США.Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "КНР не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми и не прилагает значительных усилий для решения проблемы"."Год за годом США, игнорируя факты, стряпают ложные сообщения о проблеме торговли людьми, обманывая мировое сообщество", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что правительство КНР добросовестно соблюдает Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополнительный Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми.Он также отметил, что США, как бы ни хотели, не смогут смыть с самих себя "историческую вину государства работорговцев".

https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html

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китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай