https://ria.ru/20220720/doklad-1803651321.html
МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми
МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми - РИА Новости, 20.07.2022
МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми
США игнорируют факты при написании "лживых" докладов о проблеме торговли людьми, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:22
2022-07-20T11:22
2022-07-20T11:22
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США игнорируют факты при написании "лживых" докладов о проблеме торговли людьми, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя "Доклад о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованный госдепартаментом США.Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "КНР не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми и не прилагает значительных усилий для решения проблемы"."Год за годом США, игнорируя факты, стряпают ложные сообщения о проблеме торговли людьми, обманывая мировое сообщество", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что правительство КНР добросовестно соблюдает Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополнительный Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми.Он также отметил, что США, как бы ни хотели, не смогут смыть с самих себя "историческую вину государства работорговцев".
https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
МИД Китая раскритиковал доклад Госдепа США о торговле людьми
МИД Китая назвал доклад Госдепа США о торговле людьми лживым
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США игнорируют факты при написании "лживых" докладов о проблеме торговли людьми, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя "Доклад о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованный госдепартаментом США.
Ранее госдепартамент США
опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "КНР не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми и не прилагает значительных усилий для решения проблемы".
"Год за годом США, игнорируя факты, стряпают ложные сообщения о проблеме торговли людьми, обманывая мировое сообщество", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что правительство КНР
добросовестно соблюдает Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности и дополнительный Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми.
Он также отметил, что США, как бы ни хотели, не смогут смыть с самих себя "историческую вину государства работорговцев".