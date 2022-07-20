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Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что в среду украинские войска выпустили более 260 снарядов, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам республики. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:50
2022-07-20T19:50
2022-07-20T19:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в среду украинские войска выпустили более 260 снарядов, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 260 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов, а также применил неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 миллиметров. Огонь велся по районам 13 населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по 13 населенным пунктам республики