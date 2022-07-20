https://ria.ru/20220720/deputaty-1803701266.html

В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы

В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы - РИА Новости, 20.07.2022

В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы

Депутаты Госдумы должны отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах, что позволит избежать "свободного плавания" политиков в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:31

2022-07-20T13:31

2022-07-20T13:31

депутаты

политика

госдума рф

россия

султан хамзаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a9db791487c9c9c0c5f2e2b93bb854.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах, что позволит избежать "свободного плавания" политиков в командировках, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев ("Единая Россия").Как напомнил Хамзаев, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже отмечал, что депутатам необходимо заканчивать "пустые поездки" и напоминал о необходимости оформления командировочного задания, целей."Мы должны понимать, что каждый из нас, депутатов Государственной Думы представляет не только себя, но и свои партии. Считаю, что будет правильным, если по итогу региональных недель в Государственной Думе каждый из нас подготовит отчёт о своей работе", - отметил парламентарий.Депутатский отчет может включать результаты о проделанной в избирательном округе работе, описывать то, чем конкретно занимался политик, какие сложности возникали в связи с его работой, уточнил он."Хочу напомнить, ещё несколько созывов назад депутаты "в свободном плавании" путешествовали по миру за государственный счёт, прикрываясь зарубежными командировками. В этом деле была поставлена жирная точка, на то есть позиция председателя", - добавил он, напомнив о словах Володина про то, что ГД ранее отказалась от "парламентского туризма" и поездок "под благими намерениями" в дальние зарубежные страны.Хамзаев уточнил, что планирует обратиться с инициативой с трибуны Госдумы на ближайшем заседании палаты в период осенней сессии.

https://ria.ru/20220716/obschestvo-1802929771.html

https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803630725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

депутаты, политика, госдума рф, россия, султан хамзаев