https://ria.ru/20220720/deputaty-1803701266.html
В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы
В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы - РИА Новости, 20.07.2022
В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы
Депутаты Госдумы должны отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах, что позволит избежать "свободного плавания" политиков в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:31
2022-07-20T13:31
2022-07-20T13:31
депутаты
политика
госдума рф
россия
султан хамзаев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах, что позволит избежать "свободного плавания" политиков в командировках, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев ("Единая Россия").Как напомнил Хамзаев, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже отмечал, что депутатам необходимо заканчивать "пустые поездки" и напоминал о необходимости оформления командировочного задания, целей."Мы должны понимать, что каждый из нас, депутатов Государственной Думы представляет не только себя, но и свои партии. Считаю, что будет правильным, если по итогу региональных недель в Государственной Думе каждый из нас подготовит отчёт о своей работе", - отметил парламентарий.Депутатский отчет может включать результаты о проделанной в избирательном округе работе, описывать то, чем конкретно занимался политик, какие сложности возникали в связи с его работой, уточнил он."Хочу напомнить, ещё несколько созывов назад депутаты "в свободном плавании" путешествовали по миру за государственный счёт, прикрываясь зарубежными командировками. В этом деле была поставлена жирная точка, на то есть позиция председателя", - добавил он, напомнив о словах Володина про то, что ГД ранее отказалась от "парламентского туризма" и поездок "под благими намерениями" в дальние зарубежные страны.Хамзаев уточнил, что планирует обратиться с инициативой с трибуны Госдумы на ближайшем заседании палаты в период осенней сессии.
https://ria.ru/20220716/obschestvo-1802929771.html
https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803630725.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
депутаты, политика, госдума рф, россия, султан хамзаев
В ГД предложили обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы
Член ЕР Хамзаев предложил обязать депутатов отчитываться по итогам поездок в регионы
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах, что позволит избежать "свободного плавания" политиков в командировках, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Как напомнил Хамзаев, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
уже отмечал, что депутатам необходимо заканчивать "пустые поездки" и напоминал о необходимости оформления командировочного задания, целей.
"Мы должны понимать, что каждый из нас, депутатов Государственной Думы представляет не только себя, но и свои партии. Считаю, что будет правильным, если по итогу региональных недель в Государственной Думе каждый из нас подготовит отчёт о своей работе", - отметил парламентарий.
Депутатский отчет может включать результаты о проделанной в избирательном округе работе, описывать то, чем конкретно занимался политик, какие сложности возникали в связи с его работой, уточнил он.
"Хочу напомнить, ещё несколько созывов назад депутаты "в свободном плавании" путешествовали по миру за государственный счёт, прикрываясь зарубежными командировками. В этом деле была поставлена жирная точка, на то есть позиция председателя", - добавил он, напомнив о словах Володина про то, что ГД ранее отказалась от "парламентского туризма" и поездок "под благими намерениями" в дальние зарубежные страны.
Хамзаев уточнил, что планирует обратиться с инициативой с трибуны Госдумы на ближайшем заседании палаты в период осенней сессии.