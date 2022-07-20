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Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером - РИА Новости, 20.07.2022
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Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером
Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером - РИА Новости, 20.07.2022
Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером
Жители Великобритании предпочли бы видеть в кресле премьера страны лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, а не одного из трех консерваторов,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:56
2022-07-20T13:03
в мире
авто
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
европа
сша
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители Великобритании предпочли бы видеть в кресле премьера страны лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, а не одного из трех консерваторов, участвующих сейчас в гонке за пост, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.В пятый тур, по итогам которого в среду определят двух финалистов среди консерваторов, прошли экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.По данным опроса, фаворит избирательной гонки Риши Сунак, набравший наибольшее количество голосов в предыдущих турах, получил одобрение 35% респондентов. Однако он проигрывает лейбористу Стармеру, в поддержку которого высказались 46% опрошенных.Пенни Мордонт хотели бы видеть во главе правительства 33% опрошенных британцев, однако 45% предпочли бы вместо неё лидера оппозиции. Наименьшую поддержку получила Лиз Трасс (32%), при этом 46% респондентов вновь предпочли ей Кира Стармера.Опрос был проведен 18 и 19 июля, в нём приняли участие 2 тысячи британцев. Статистическая погрешность не указана.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из них отсеялись на более ранних этапах. Туры голосования проходят до тех пор, пока не останутся два основных претендента, каждый раз выбывает кандидат с наименьшим числом голосов. Победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты ожидаются 5 сентября.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html
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в мире, авто, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, европа, сша, кир стармер
12:56 20.07.2022 (обновлено: 13:03 20.07.2022)
 
Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером

Opinium: британцы хотят видеть премьером лидера оппозиции Стармера, а не консерватора

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители Великобритании предпочли бы видеть в кресле премьера страны лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, а не одного из трех консерваторов, участвующих сейчас в гонке за пост, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.
В пятый тур, по итогам которого в среду определят двух финалистов среди консерваторов, прошли экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:24
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс
По данным опроса, фаворит избирательной гонки Риши Сунак, набравший наибольшее количество голосов в предыдущих турах, получил одобрение 35% респондентов. Однако он проигрывает лейбористу Стармеру, в поддержку которого высказались 46% опрошенных.
Пенни Мордонт хотели бы видеть во главе правительства 33% опрошенных британцев, однако 45% предпочли бы вместо неё лидера оппозиции. Наименьшую поддержку получила Лиз Трасс (32%), при этом 46% респондентов вновь предпочли ей Кира Стармера.
Опрос был проведен 18 и 19 июля, в нём приняли участие 2 тысячи британцев. Статистическая погрешность не указана.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из них отсеялись на более ранних этапах. Туры голосования проходят до тех пор, пока не останутся два основных претендента, каждый раз выбывает кандидат с наименьшим числом голосов. Победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты ожидаются 5 сентября.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:20
Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии
 
В миреАвтоЛиз ТрассБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра ВеликобританииЕвропаСШАКир Стармер
 
 
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