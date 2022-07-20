В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса
В Нижегородской области запустили портал с информацией об адресной поддержке бизнеса
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый сервис, который находится на инвестиционном портале Нижегородской области, позволяет получить информацию о доступных мерах господдержки, предоставляемых как на региональном, так и на федеральном уровнях.
"Сейчас многие вещи перетекают в интернет, и наш регион — на передовой в цифровизации. В первую очередь, это вопрос оперативности и удобства. Сегодня для меня, как и для большинства людей, смартфон под рукой – это то, без чего сложно представить жизнь. Для предпринимателей это особенно актуально, ведь огромное количество решений им приходится принимать здесь и сейчас. Уверен, калькулятор мер поддержки станет верным помощником бизнеса в работе и развитии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона добавил, что новый сервис органично впишется в существующую систему поддержки предпринимательства. "Личное общение, возможность задать вопросы и проконсультироваться – очень важные составляющие хорошего бизнес-климата, который мы поддерживаем и стремимся развивать в регионе. Калькулятор - это дополнительный инструмент для решения этих задач", - подчеркнул Никитин.
Отмечается, что калькулятор мер поддержки будет особенно полезен инвесторам, поскольку позволяет оценить возможности и точнее подобрать стратегию поведения при реализации инвестпроекта. Подчеркивается, что новый сервис внедрен в рамках полной цифровизации инвестиционной деятельности. Он содержит полезную информацию как для микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для крупного бизнеса. Данные по мерам поддержки будут обновляться на регулярной основе в соответствии с вносимыми органами власти изменениями.