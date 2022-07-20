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В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.07.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.07.2022
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса
Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:54
2022-07-20T18:54
нижегородская область
экономика
технологии
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новый сервис, который находится на инвестиционном портале Нижегородской области, позволяет получить информацию о доступных мерах господдержки, предоставляемых как на региональном, так и на федеральном уровнях."Сейчас многие вещи перетекают в интернет, и наш регион — на передовой в цифровизации. В первую очередь, это вопрос оперативности и удобства. Сегодня для меня, как и для большинства людей, смартфон под рукой – это то, без чего сложно представить жизнь. Для предпринимателей это особенно актуально, ведь огромное количество решений им приходится принимать здесь и сейчас. Уверен, калькулятор мер поддержки станет верным помощником бизнеса в работе и развитии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона добавил, что новый сервис органично впишется в существующую систему поддержки предпринимательства. "Личное общение, возможность задать вопросы и проконсультироваться – очень важные составляющие хорошего бизнес-климата, который мы поддерживаем и стремимся развивать в регионе. Калькулятор - это дополнительный инструмент для решения этих задач", - подчеркнул Никитин.Отмечается, что калькулятор мер поддержки будет особенно полезен инвесторам, поскольку позволяет оценить возможности и точнее подобрать стратегию поведения при реализации инвестпроекта. Подчеркивается, что новый сервис внедрен в рамках полной цифровизации инвестиционной деятельности. Он содержит полезную информацию как для микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для крупного бизнеса. Данные по мерам поддержки будут обновляться на регулярной основе в соответствии с вносимыми органами власти изменениями.
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экономика, технологии, глеб никитин, нижегородская область
18:54 20.07.2022
 
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса

В Нижегородской области запустили портал с информацией об адресной поддержке бизнеса

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый сервис, который находится на инвестиционном портале Нижегородской области, позволяет получить информацию о доступных мерах господдержки, предоставляемых как на региональном, так и на федеральном уровнях.
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"Сейчас многие вещи перетекают в интернет, и наш регион — на передовой в цифровизации. В первую очередь, это вопрос оперативности и удобства. Сегодня для меня, как и для большинства людей, смартфон под рукой – это то, без чего сложно представить жизнь. Для предпринимателей это особенно актуально, ведь огромное количество решений им приходится принимать здесь и сейчас. Уверен, калькулятор мер поддержки станет верным помощником бизнеса в работе и развитии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона добавил, что новый сервис органично впишется в существующую систему поддержки предпринимательства. "Личное общение, возможность задать вопросы и проконсультироваться – очень важные составляющие хорошего бизнес-климата, который мы поддерживаем и стремимся развивать в регионе. Калькулятор - это дополнительный инструмент для решения этих задач", - подчеркнул Никитин.
Отмечается, что калькулятор мер поддержки будет особенно полезен инвесторам, поскольку позволяет оценить возможности и точнее подобрать стратегию поведения при реализации инвестпроекта. Подчеркивается, что новый сервис внедрен в рамках полной цифровизации инвестиционной деятельности. Он содержит полезную информацию как для микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для крупного бизнеса. Данные по мерам поддержки будут обновляться на регулярной основе в соответствии с вносимыми органами власти изменениями.
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