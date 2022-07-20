https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html

В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса

В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.07.2022

В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса

Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:54

2022-07-20T18:54

2022-07-20T18:54

нижегородская область

экономика

технологии

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Калькулятор мер поддержки - единый онлайн-сервис, где консолидирована информация об адресной поддержке бизнеса – запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новый сервис, который находится на инвестиционном портале Нижегородской области, позволяет получить информацию о доступных мерах господдержки, предоставляемых как на региональном, так и на федеральном уровнях."Сейчас многие вещи перетекают в интернет, и наш регион — на передовой в цифровизации. В первую очередь, это вопрос оперативности и удобства. Сегодня для меня, как и для большинства людей, смартфон под рукой – это то, без чего сложно представить жизнь. Для предпринимателей это особенно актуально, ведь огромное количество решений им приходится принимать здесь и сейчас. Уверен, калькулятор мер поддержки станет верным помощником бизнеса в работе и развитии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона добавил, что новый сервис органично впишется в существующую систему поддержки предпринимательства. "Личное общение, возможность задать вопросы и проконсультироваться – очень важные составляющие хорошего бизнес-климата, который мы поддерживаем и стремимся развивать в регионе. Калькулятор - это дополнительный инструмент для решения этих задач", - подчеркнул Никитин.Отмечается, что калькулятор мер поддержки будет особенно полезен инвесторам, поскольку позволяет оценить возможности и точнее подобрать стратегию поведения при реализации инвестпроекта. Подчеркивается, что новый сервис внедрен в рамках полной цифровизации инвестиционной деятельности. Он содержит полезную информацию как для микропредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для крупного бизнеса. Данные по мерам поддержки будут обновляться на регулярной основе в соответствии с вносимыми органами власти изменениями.

https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796390648.html

https://ria.ru/20220603/karta-1793059810.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, глеб никитин, нижегородская область