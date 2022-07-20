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В Россию за сутки въехали более 21 тысячи жителей Донбасса - РИА Новости, 20.07.2022
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В Россию за сутки въехали более 21 тысячи жителей Донбасса
В Россию за сутки въехали более 21 тысячи жителей Донбасса - РИА Новости, 20.07.2022
В Россию за сутки въехали более 21 тысячи жителей Донбасса
Более 21 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:08
2022-07-20T09:13
в мире
владимир путин
россия
ростовская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Более 21 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
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в мире, владимир путин, россия, ростовская область, украина
09:08 20.07.2022 (обновлено: 09:13 20.07.2022)
 
В Россию за сутки въехали более 21 тысячи жителей Донбасса

Более 21 тысячи жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ
Женщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Женщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Более 21 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
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В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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