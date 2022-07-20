23:23 20.07.2022 (обновлено: 23:46 20.07.2022)
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву
Париж потратит 85 миллионов евро на новые САУ CAESAR после поставок Киеву
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине, передает агентство Франс Пресс.
"Сумма в 85 миллионов евро позволит нам восполнить (арсенал)", - приводит агентство слова министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню, сказанные во время слушаний в комитете сената по иностранным делам и обороне.
Французская фирма Nexter, которая производит установки, указывает на то, что на изготовление CAESAR на данный момент уходит более 18 месяцев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.