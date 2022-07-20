https://ria.ru/20220720/artilleriya-1803912386.html

Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву

Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву - РИА Новости, 20.07.2022

Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву

Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:23

2022-07-20T23:23

2022-07-20T23:46

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что до начала спецоперации России на Украине у Франции имелось 76 установок CAESAR.Французская фирма Nexter, которая производит установки, указывает на то, что на изготовление CAESAR на данный момент уходит более 18 месяцев.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220720/himars-1803702354.html

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