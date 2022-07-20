Рейтинг@Mail.ru
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/artilleriya-1803912386.html
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву - РИА Новости, 20.07.2022
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву
Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:23
2022-07-20T23:46
в мире
эммануэль макрон
сергей лавров
франция
россия
украина
нато
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что до начала спецоперации России на Украине у Франции имелось 76 установок CAESAR.Французская фирма Nexter, которая производит установки, указывает на то, что на изготовление CAESAR на данный момент уходит более 18 месяцев.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220720/himars-1803702354.html
франция
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_2e5489d01fe8e6efbb7697077fa31e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, франция, россия, украина, нато, вооружения, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:23 20.07.2022 (обновлено: 23:46 20.07.2022)
 
Париж потратит 85 миллионов евро на новые CAESAR после поставок Киеву

Париж потратит 85 миллионов евро на новые САУ CAESAR после поставок Киеву

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Франция выделит 85 миллионов евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине, передает агентство Франс Пресс.
"Сумма в 85 миллионов евро позволит нам восполнить (арсенал)", - приводит агентство слова министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню, сказанные во время слушаний в комитете сената по иностранным делам и обороне.
Отмечается, что до начала спецоперации России на Украине у Франции имелось 76 установок CAESAR.
Французская фирма Nexter, которая производит установки, указывает на то, что на изготовление CAESAR на данный момент уходит более 18 месяцев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:34
WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву
 
В миреЭммануэль МакронСергей ЛавровФранцияРоссияУкраинаНАТОВооруженияСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала