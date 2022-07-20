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Артюхов: четыре арт-резиденции откроют на Ямале за два года - РИА Новости, 20.07.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220720/art-rezidentsii-1803728700.html
Артюхов: четыре арт-резиденции откроют на Ямале за два года
Артюхов: четыре арт-резиденции откроют на Ямале за два года - РИА Новости, 20.07.2022
Артюхов: четыре арт-резиденции откроют на Ямале за два года
Четыре арт-резиденции будут открыты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за два года, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:55
2022-07-20T14:55
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
ямал
новый уренгой
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Четыре арт-резиденции будут открыты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за два года, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" в Крыму."Во время встречи на тему: "Как убедить губернатора, что в вашем регионе нужна арт-резиденция" Дмитрий Артюхов рассказал о ямальском опыте создания молодежных пространств современного формата. Идея создания арт-резиденций родилась в 2019 году также на "Тавриде". На Ямале их будет четыре – в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Арт-резиденция "Полярис" в окружной столице уже открыта, на ее базе расположился современный театр, медиастудия, студия звукозаписи и хореографический зал. В течение ближайших двух лет запланировано открытие остальных арт-резиденций", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.Наполнение современных пространств прорабатывается исключительно вместе с молодыми людьми. В Новом Уренгое новое пространство для молодежи вместит в себя кибер-зону, зону стартапов, медиастудию, мультиформатные помещения, галерею, библио- и тренинг-пространство, арт-кафе и арт-дворик. В проекте ноябрьской резиденции "Миксер" - творческие мастерские, коворкинг, кафе, шоу-рум, медиастудия, кулинарная мастерская, танцевальная студия, мульти-парк. Концепция надымской арт-резиденции в большей части посвящена кинопроизводству. На всех площадках уже работают строители."В городах-миллионниках, в которых есть творческие вузы, само собой, есть сотни активных ребят, которым нужны площадки. Наверное, между ними еще большой бой, кому в первую очередь предоставить доступ к творческим пространствам. Мы наоборот, цепляемся за каждую инициативу. Если молодой коллектив хочет делать, например, свой театр, мы его окружаем такой заботой, чтобы они чувствовали реальную поддержку – это и гранты, и все, что требуется для раскрутки, и сами площадки для творчества", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, ямал, новый уренгой, салехард, общество
14:55 20.07.2022
 

Артюхов: четыре арт-резиденции откроют на Ямале за два года

CC BY-SA 4.0 / правительство ЯНАО / Дмитрий Артюхов поделился с участниками арт-кластера "Таврида" опытом создания арт-резиденций на Ямале
Дмитрий Артюхов поделился с участниками арт-кластера Таврида опытом создания арт-резиденций на Ямале - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
CC BY-SA 4.0 / правительство ЯНАО /
Дмитрий Артюхов поделился с участниками арт-кластера "Таврида" опытом создания арт-резиденций на Ямале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Четыре арт-резиденции будут открыты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за два года, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" в Крыму.
"Во время встречи на тему: "Как убедить губернатора, что в вашем регионе нужна арт-резиденция" Дмитрий Артюхов рассказал о ямальском опыте создания молодежных пространств современного формата. Идея создания арт-резиденций родилась в 2019 году также на "Тавриде". На Ямале их будет четыре – в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Арт-резиденция "Полярис" в окружной столице уже открыта, на ее базе расположился современный театр, медиастудия, студия звукозаписи и хореографический зал. В течение ближайших двух лет запланировано открытие остальных арт-резиденций", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:13Ямало-Ненецкий автономный округ
Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств
Наполнение современных пространств прорабатывается исключительно вместе с молодыми людьми. В Новом Уренгое новое пространство для молодежи вместит в себя кибер-зону, зону стартапов, медиастудию, мультиформатные помещения, галерею, библио- и тренинг-пространство, арт-кафе и арт-дворик. В проекте ноябрьской резиденции "Миксер" - творческие мастерские, коворкинг, кафе, шоу-рум, медиастудия, кулинарная мастерская, танцевальная студия, мульти-парк. Концепция надымской арт-резиденции в большей части посвящена кинопроизводству. На всех площадках уже работают строители.
"В городах-миллионниках, в которых есть творческие вузы, само собой, есть сотни активных ребят, которым нужны площадки. Наверное, между ними еще большой бой, кому в первую очередь предоставить доступ к творческим пространствам. Мы наоборот, цепляемся за каждую инициативу. Если молодой коллектив хочет делать, например, свой театр, мы его окружаем такой заботой, чтобы они чувствовали реальную поддержку – это и гранты, и все, что требуется для раскрутки, и сами площадки для творчества", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховЯмалНовый УренгойСалехардОбщество
 
 
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