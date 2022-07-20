https://ria.ru/20220720/angstrem-1803768451.html

IKEA уходит, "Ангстрем" остается

IKEA уходит, "Ангстрем" остается - РИА Новости, 20.07.2022

IKEA уходит, "Ангстрем" остается

В связи с невозможностью вести бизнес в России компания IKEA объявила о своем уходе с нашего рынка. Соцсети взорвались вопросами, где же теперь покупать мебель... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:41

2022-07-20T15:41

2022-07-20T15:41

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803765621_0:329:2731:1865_1920x0_80_0_0_6cdfb7e022e74ea317f5a44315bcd350.jpg

МОСКВА, 20 июл – Компания "Ангстрем". В связи с невозможностью вести бизнес в России компания IKEA объявила о своем уходе с нашего рынка. Соцсети взорвались вопросами, где же теперь покупать мебель и товары для дома? Останется ли после ухода шведского гиганта "выжженное поле" или на смену IKEA придут отечественные бренды? "Ангстрем", являясь давним партнером IKEA, склоняется ко второму варианту развития событий.Сотрудничество "Ангстрем" и IKEA длилось более 20 лет. Именно "Ангстрем" стал первым российским поставщиком мебели из плитных материалов для шведского концерна. До марта 2022 г. "Ангстрем" поставлял фасады для 4 семей: ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ, причем для последней семьи — сразу в двух цветах. В марте же должны были стартовать продажи еще одной семьи с фасадами "Ангстрем", но планам не суждено было осуществиться.Все российские партнеры IKEA знают, что на этапе старта и регулярно в дальнейшем компания проводит сложный многоуровневый аудит, от результата которого зависит возможность поставлять товары шведскому концерну. IKEA выступает за ответственное отношение к благополучию подчиненных и к природе, а потому стремилась выбирать деловых партнеров со схожими ценностями. Делегация IKEA посещала производственные площадки и оценивала показатели в соответствии с собственным стандартом IWAY. Составляя этот стандарт, представители IKEA опирались на нормы, установленные Декларацией Международной Организации Труда, и на принципы, задекларированные Глобальным договором ООН 2000 года.Во время последнего аудита было выявлено, что производственные площадки "Ангстрем" соответствуют нормам IKEA на 95 %. Тогда представители IKEA отметили, что это весьма высокая планка, до которой практически никогда не дотягивают другие российские партнеры. Проверяющие учитывали соблюдение техники безопасности в цехах, обеспеченность рабочих средствами защиты, чистоту в помещениях, влияние на экологию. В частности, в ходе аудита отметили исправно функционирующую аспирационную и современную противопожарную систему, а также линию упаковки, оборудованную столами регулируемой высоты и удобно расположенными экранами.Если говорить именно о мебели, то IKEA предъявляла высокие требования к плитному материалу, проводила тесты готовых изделий в лабораториях. С учетом всех проверок и согласований запуск одной семьи в производство занимал от полугода и более.Доля заказов IKEA в общем объеме продаж "Ангстрем" составляла около 5 %. Эти потери меньше, чем тот рост, который компания может получить, ведь освободилась почти четверть рынка, а это поле возможностей. "Ангстрем" сохраняет высокие стандарты качества продукции и ожидает прироста производства, продаж, занятости. Бренд активно разрабатывает новые коллекции, в том числе в полюбившемся россиянам скандинавском стиле. Уже в продаже детская "Хома", в конфигурациях и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральная древесина бука. В июле выходит еще одна сканди-новинка – коллекция "Вилма", которая будет продаваться под новым брендом дилерской сети "Ангстрем Lite". Минималистичную скандинавскую мебель с одинаковым успехом можно использовать как в элегантной гостиной, так и в спальне, прихожей, молодежной и даже детской комнате. "Вилма" — это коллекция-конструктор, где покупатели могут сами выбрать цвета корпуса и фасадов на свой вкус.Секрет успеха IKEA был в комплексном решении: компания продавала не просто мебель и аксессуары, а готовые интерьерные решения. И здесь "Ангстрем" является достойным приемником шведского гиганта в России — в 2020 г. была запущена программа рестайлинга фирменных салонов, где продукт представлен в соответствии с модным принципом квартирного размещения. Если нет времени для посещения салона, получить консультацию можно и онлайн. В карточках товаров на сайте интернет-магазина есть кнопка "посмотреть вживую" – нажимаешь ее и попадаешь в один из инновационных салонов "Ангстрем", которые сегодня открыты в России. Консультацию проведет реальный продавец-консультант: расскажет о габаритах, материалах, цветах и фасадах, системе открывания – обо всем, что вас интересует.Внутреннее пространство новых салонов состоит из квартир-"кубов", по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Иллюзию жилого пространства поддерживают многочисленные аксессуары, для каждой комнаты — свои: одежда, элементы хобби, тематические журналы, реквизит для занятий спортом. Переходя из комнаты в комнату, посетители словно перемещаются из одной жизни в другую, примеряют на себя определенный стиль жизни. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение, где можно черпать идеи и вдохновение. В течение двух ближайших лет "Ангстрем" планирует переоборудовать под новый формат всю розничную сеть.Контактное лицо:Валерия Чеканина,+7 (473) 228-23-04,V.Chekanina@mebel-torg.orgСправка о КомпанииКомпания "Ангстрем" –крупное Российское предприятие по производству корпусной мебели для дома.Была основана в 1991 году в г. Воронеж."Ангстрем" в цифрах:Более 30 лет на рынке, 215+ салонов по всей России, 17 капсульных коллекций, 85 000 кв. м производственно-складских помещенийДостижения компании:В 2015 году Приказом Минпромторга РФ "Ангстрем" включен в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в России; компания отмечена почетным знаком "Российское качество"; В 2019 году "Ангстрем" стал победителем конкурса "Лучшее предприятие Воронежской области" в номинации "Производство мебели"; в 2020 году "Ангстрем" признан системообразующим предприятием РФ; компания занимает 32 место в рейтинге "Лучшие работодатели России 2021"; входит в 5-ку крупнейших мебельных компаний России; розничная сеть "Ангстрем" занимает 2-е место по охвату территории РФ; "Ангстрем" открыл первый в России мебельный салон с VR-технологиями.Основная миссия – быть лучшими в формировании среды обитания современного человека, постоянно развиваясь и воплощая в реальность самые яркие идеи и мечты. Делать мир совершеннее, а людей счастливее.Сайт компании: www.angstrem-mebel.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы