https://ria.ru/20220720/angstrem-1803768451.html
IKEA уходит, "Ангстрем" остается
IKEA уходит, "Ангстрем" остается - РИА Новости, 20.07.2022
IKEA уходит, "Ангстрем" остается
В связи с невозможностью вести бизнес в России компания IKEA объявила о своем уходе с нашего рынка. Соцсети взорвались вопросами, где же теперь покупать мебель... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:41
2022-07-20T15:41
2022-07-20T15:41
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 июл – Компания "Ангстрем". В связи с невозможностью вести бизнес в России компания IKEA объявила о своем уходе с нашего рынка. Соцсети взорвались вопросами, где же теперь покупать мебель и товары для дома? Останется ли после ухода шведского гиганта "выжженное поле" или на смену IKEA придут отечественные бренды? "Ангстрем", являясь давним партнером IKEA, склоняется ко второму варианту развития событий.Сотрудничество "Ангстрем" и IKEA длилось более 20 лет. Именно "Ангстрем" стал первым российским поставщиком мебели из плитных материалов для шведского концерна. До марта 2022 г. "Ангстрем" поставлял фасады для 4 семей: ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ, причем для последней семьи — сразу в двух цветах. В марте же должны были стартовать продажи еще одной семьи с фасадами "Ангстрем", но планам не суждено было осуществиться.Все российские партнеры IKEA знают, что на этапе старта и регулярно в дальнейшем компания проводит сложный многоуровневый аудит, от результата которого зависит возможность поставлять товары шведскому концерну. IKEA выступает за ответственное отношение к благополучию подчиненных и к природе, а потому стремилась выбирать деловых партнеров со схожими ценностями. Делегация IKEA посещала производственные площадки и оценивала показатели в соответствии с собственным стандартом IWAY. Составляя этот стандарт, представители IKEA опирались на нормы, установленные Декларацией Международной Организации Труда, и на принципы, задекларированные Глобальным договором ООН 2000 года.Во время последнего аудита было выявлено, что производственные площадки "Ангстрем" соответствуют нормам IKEA на 95 %. Тогда представители IKEA отметили, что это весьма высокая планка, до которой практически никогда не дотягивают другие российские партнеры. Проверяющие учитывали соблюдение техники безопасности в цехах, обеспеченность рабочих средствами защиты, чистоту в помещениях, влияние на экологию. В частности, в ходе аудита отметили исправно функционирующую аспирационную и современную противопожарную систему, а также линию упаковки, оборудованную столами регулируемой высоты и удобно расположенными экранами.Если говорить именно о мебели, то IKEA предъявляла высокие требования к плитному материалу, проводила тесты готовых изделий в лабораториях. С учетом всех проверок и согласований запуск одной семьи в производство занимал от полугода и более.Доля заказов IKEA в общем объеме продаж "Ангстрем" составляла около 5 %. Эти потери меньше, чем тот рост, который компания может получить, ведь освободилась почти четверть рынка, а это поле возможностей. "Ангстрем" сохраняет высокие стандарты качества продукции и ожидает прироста производства, продаж, занятости. Бренд активно разрабатывает новые коллекции, в том числе в полюбившемся россиянам скандинавском стиле. Уже в продаже детская "Хома", в конфигурациях и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральная древесина бука. В июле выходит еще одна сканди-новинка – коллекция "Вилма", которая будет продаваться под новым брендом дилерской сети "Ангстрем Lite". Минималистичную скандинавскую мебель с одинаковым успехом можно использовать как в элегантной гостиной, так и в спальне, прихожей, молодежной и даже детской комнате. "Вилма" — это коллекция-конструктор, где покупатели могут сами выбрать цвета корпуса и фасадов на свой вкус.Секрет успеха IKEA был в комплексном решении: компания продавала не просто мебель и аксессуары, а готовые интерьерные решения. И здесь "Ангстрем" является достойным приемником шведского гиганта в России — в 2020 г. была запущена программа рестайлинга фирменных салонов, где продукт представлен в соответствии с модным принципом квартирного размещения. Если нет времени для посещения салона, получить консультацию можно и онлайн. В карточках товаров на сайте интернет-магазина есть кнопка "посмотреть вживую" – нажимаешь ее и попадаешь в один из инновационных салонов "Ангстрем", которые сегодня открыты в России. Консультацию проведет реальный продавец-консультант: расскажет о габаритах, материалах, цветах и фасадах, системе открывания – обо всем, что вас интересует.Внутреннее пространство новых салонов состоит из квартир-"кубов", по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Иллюзию жилого пространства поддерживают многочисленные аксессуары, для каждой комнаты — свои: одежда, элементы хобби, тематические журналы, реквизит для занятий спортом. Переходя из комнаты в комнату, посетители словно перемещаются из одной жизни в другую, примеряют на себя определенный стиль жизни. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение, где можно черпать идеи и вдохновение. В течение двух ближайших лет "Ангстрем" планирует переоборудовать под новый формат всю розничную сеть.Контактное лицо:Валерия Чеканина,+7 (473) 228-23-04,V.Chekanina@mebel-torg.orgСправка о КомпанииКомпания "Ангстрем" –крупное Российское предприятие по производству корпусной мебели для дома.Была основана в 1991 году в г. Воронеж."Ангстрем" в цифрах:Более 30 лет на рынке, 215+ салонов по всей России, 17 капсульных коллекций, 85 000 кв. м производственно-складских помещенийДостижения компании:В 2015 году Приказом Минпромторга РФ "Ангстрем" включен в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в России; компания отмечена почетным знаком "Российское качество"; В 2019 году "Ангстрем" стал победителем конкурса "Лучшее предприятие Воронежской области" в номинации "Производство мебели"; в 2020 году "Ангстрем" признан системообразующим предприятием РФ; компания занимает 32 место в рейтинге "Лучшие работодатели России 2021"; входит в 5-ку крупнейших мебельных компаний России; розничная сеть "Ангстрем" занимает 2-е место по охвату территории РФ; "Ангстрем" открыл первый в России мебельный салон с VR-технологиями.Основная миссия – быть лучшими в формировании среды обитания современного человека, постоянно развиваясь и воплощая в реальность самые яркие идеи и мечты. Делать мир совершеннее, а людей счастливее.Сайт компании: www.angstrem-mebel.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
МОСКВА, 20 июл – Компания "Ангстрем". В связи с невозможностью вести бизнес в России компания IKEA объявила о своем уходе с нашего рынка. Соцсети взорвались вопросами, где же теперь покупать мебель и товары для дома? Останется ли после ухода шведского гиганта "выжженное поле" или на смену IKEA придут отечественные бренды? "Ангстрем", являясь давним партнером IKEA, склоняется ко второму варианту развития событий.
Сотрудничество "Ангстрем" и IKEA длилось более 20 лет. Именно "Ангстрем" стал первым российским поставщиком мебели из плитных материалов для шведского концерна. До марта 2022 г. "Ангстрем" поставлял фасады для 4 семей: ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ, причем для последней семьи — сразу в двух цветах. В марте же должны были стартовать продажи еще одной семьи с фасадами "Ангстрем", но планам не суждено было осуществиться.
Все российские партнеры IKEA знают, что на этапе старта и регулярно в дальнейшем компания проводит сложный многоуровневый аудит, от результата которого зависит возможность поставлять товары шведскому концерну. IKEA выступает за ответственное отношение к благополучию подчиненных и к природе, а потому стремилась выбирать деловых партнеров со схожими ценностями. Делегация IKEA посещала производственные площадки и оценивала показатели в соответствии с собственным стандартом IWAY. Составляя этот стандарт, представители IKEA опирались на нормы, установленные Декларацией Международной Организации Труда, и на принципы, задекларированные Глобальным договором ООН 2000 года.
Во время последнего аудита было выявлено, что производственные площадки "Ангстрем" соответствуют нормам IKEA на 95 %. Тогда представители IKEA отметили, что это весьма высокая планка, до которой практически никогда не дотягивают другие российские партнеры. Проверяющие учитывали соблюдение техники безопасности в цехах, обеспеченность рабочих средствами защиты, чистоту в помещениях, влияние на экологию. В частности, в ходе аудита отметили исправно функционирующую аспирационную и современную противопожарную систему, а также линию упаковки, оборудованную столами регулируемой высоты и удобно расположенными экранами.
Если говорить именно о мебели, то IKEA предъявляла высокие требования к плитному материалу, проводила тесты готовых изделий в лабораториях. С учетом всех проверок и согласований запуск одной семьи в производство занимал от полугода и более.
Доля заказов IKEA в общем объеме продаж "Ангстрем" составляла около 5 %. Эти потери меньше, чем тот рост, который компания может получить, ведь освободилась почти четверть рынка, а это поле возможностей. "Ангстрем" сохраняет высокие стандарты качества продукции и ожидает прироста производства, продаж, занятости. Бренд активно разрабатывает новые коллекции, в том числе в полюбившемся россиянам скандинавском стиле. Уже в продаже детская "Хома"
, в конфигурациях и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральная древесина бука. В июле выходит еще одна сканди-новинка – коллекция "Вилма", которая будет продаваться под новым брендом дилерской сети "Ангстрем Lite". Минималистичную скандинавскую мебель с одинаковым успехом можно использовать как в элегантной гостиной, так и в спальне, прихожей, молодежной и даже детской комнате. "Вилма" — это коллекция-конструктор, где покупатели могут сами выбрать цвета корпуса и фасадов на свой вкус.
Секрет успеха IKEA был в комплексном решении: компания продавала не просто мебель и аксессуары, а готовые интерьерные решения. И здесь "Ангстрем" является достойным приемником шведского гиганта в России — в 2020 г. была запущена программа рестайлинга фирменных салонов, где продукт представлен в соответствии с модным принципом квартирного размещения. Если нет времени для посещения салона, получить консультацию можно и онлайн. В карточках товаров на сайте интернет-магазина
есть кнопка "посмотреть вживую" – нажимаешь ее и попадаешь в один из инновационных салонов "Ангстрем", которые сегодня открыты в России. Консультацию проведет реальный продавец-консультант: расскажет о габаритах, материалах, цветах и фасадах, системе открывания – обо всем, что вас интересует.
Внутреннее пространство новых салонов состоит из квартир-"кубов", по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Иллюзию жилого пространства поддерживают многочисленные аксессуары, для каждой комнаты — свои: одежда, элементы хобби, тематические журналы, реквизит для занятий спортом. Переходя из комнаты в комнату, посетители словно перемещаются из одной жизни в другую, примеряют на себя определенный стиль жизни. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение, где можно черпать идеи и вдохновение. В течение двух ближайших лет "Ангстрем" планирует переоборудовать под новый формат всю розничную сеть.
V.Chekanina@mebel-torg.org
Компания "Ангстрем" –крупное Российское предприятие по производству корпусной мебели для дома.
Была основана в 1991 году в г. Воронеж.
Более 30 лет на рынке, 215+ салонов по всей России, 17 капсульных коллекций, 85 000 кв. м производственно-складских помещений
В 2015 году Приказом Минпромторга РФ "Ангстрем" включен в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в России; компания отмечена почетным знаком "Российское качество"; В 2019 году "Ангстрем" стал победителем конкурса "Лучшее предприятие Воронежской области" в номинации "Производство мебели"; в 2020 году "Ангстрем" признан системообразующим предприятием РФ; компания занимает 32 место в рейтинге "Лучшие работодатели России 2021"; входит в 5-ку крупнейших мебельных компаний России; розничная сеть "Ангстрем" занимает 2-е место по охвату территории РФ; "Ангстрем" открыл первый в России мебельный салон с VR-технологиями.
Основная миссия – быть лучшими в формировании среды обитания современного человека, постоянно развиваясь и воплощая в реальность самые яркие идеи и мечты. Делать мир совершеннее, а людей счастливее.
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