https://ria.ru/20220719/zhile-1807223551.html

Объем введенного за полгода жилья в Пермском крае увеличился в два раза

Объем введенного за полгода жилья в Пермском крае увеличился в два раза - РИА Новости, 04.08.2022

Объем введенного за полгода жилья в Пермском крае увеличился в два раза

В Пермском крае за шесть месяцев объем введенного жилья в два раза превысил показатель того же периода 2021 года, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-07-19T14:06

2022-07-19T14:06

2022-08-04T14:08

пермский край

дмитрий махонин

жилье

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ПЕРМЬ, 19 июл – РИА Новости. В Пермском крае за шесть месяцев объем введенного жилья в два раза превысил показатель того же периода 2021 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник Пермьстат представил сведения об итогах жилищного строительства в Пермском крае за период с января по июнь текущего года."За полгода в регионе введено 1,02 миллиона квадратных метров жилья – в два раза больше, чем за шесть месяцев 2021 года", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, прирост наблюдается как по многоквартирным домам, так и в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)."Предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 11490 квартир и объектов ИЖС. При этом индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено 691,7 тысячи квадратных метров общей площади, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года", – добавляют в ведомстве.Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край в хорошем темпе работает в направлении улучшения жилищных условий граждан. Для достижения амбициозной цели, которая поставлена в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года, муниципалитетам и региональным властям предстоит усилить работу по ряду направлений.Махонин поручил профильным министерствам, в том числе, ускорить процедуры вовлечения в жилищное строительство земельных участков. По словам губернатора, затягивание сроков согласований со стороны администраций недопустимо.В Пермском крае сейчас в стадии строительства или подготовки к нему находится 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений в составе многоквартирных домов. Все дома возводятся с использованием эскроу-счетов, отметили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20220803/indeksatsiya-1807017185.html

https://ria.ru/20220718/troyka-1803154378.html

пермский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, жилье