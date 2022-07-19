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Туристам посоветовали быть бдительнее в Европе в связи с аномальной жарой
Туристам посоветовали быть бдительнее в Европе в связи с аномальной жарой - РИА Новости, 19.07.2022
Туристам посоветовали быть бдительнее в Европе в связи с аномальной жарой
Российским туристам, планирующим поездку в Европу, нужно быть внимательными, так как во многих странах стоит аномальная жара и бушуют крупные лесные пожары,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:27
2022-07-19T15:27
2022-07-19T15:27
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российским туристам, планирующим поездку в Европу, нужно быть внимательными, так как во многих странах стоит аномальная жара и бушуют крупные лесные пожары, говорится в сообщении АТОР.Уточняется, что "красный" уровень метеоопасности объявлен в 15 департаментах Франции. В Италии нынешняя неделя обещает стать самой жаркой с начала лета — антициклон грозит северным регионам страны отметками в +42. А немецкие метеорологические службы опасаются, что в некоторых местах температура может превысить исторический максимум в 40,3 градуса, который зафиксировали в 2019 году.Помимо экстремальных температур, почти половина территории ЕС столкнулась с засухой, добавили в АТОР.По оценкам европейских синоптиков, жара немного спадет к концу текущей недели, но ниже +30 градусов на большей части Европы все равно не будет. По этой причине повышаются риски техногенных чрезвычайных происшествий, возможны перебои в работе транспорта и объектов туристической инфраструктуры.По данным АТОР, на крупнейшей базе ВВС Великобритании Брайз Нортон 18 июля от жары "расплавилась" взлетно-посадочная полоса. Временно она непригодна для использования.
https://ria.ru/20220718/kipr-1803231380.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, европа, италия, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), греция, португалия, туризм, туристы
Туристам посоветовали быть бдительнее в Европе в связи с аномальной жарой
В АТОР призвали отправляющихся в Европу россиян быть бдительнее в связи с аномальной жарой
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российским туристам, планирующим поездку в Европу, нужно быть внимательными, так как во многих странах стоит аномальная жара и бушуют крупные лесные пожары, говорится в сообщении АТОР.
"Экстремально высокие температуры, которые фиксируются в последние две недели, уже привели к сотням смертей и сильным лесным пожарам в Португалии, Италии, Франции, Греции и Испании", — заявили в ассоциации.
Уточняется, что "красный" уровень метеоопасности объявлен в 15 департаментах Франции. В Италии нынешняя неделя обещает стать самой жаркой с начала лета — антициклон грозит северным регионам страны отметками в +42. А немецкие метеорологические службы опасаются, что в некоторых местах температура может превысить исторический максимум в 40,3 градуса, который зафиксировали в 2019 году.
Помимо экстремальных температур, почти половина территории ЕС столкнулась с засухой, добавили в АТОР.
По оценкам европейских синоптиков, жара немного спадет к концу текущей недели, но ниже +30 градусов на большей части Европы все равно не будет. По этой причине повышаются риски техногенных чрезвычайных происшествий, возможны перебои в работе транспорта и объектов туристической инфраструктуры.
По данным АТОР, на крупнейшей базе ВВС Великобритании Брайз Нортон 18 июля от жары "расплавилась" взлетно-посадочная полоса. Временно она непригодна для использования.