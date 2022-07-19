https://ria.ru/20220719/zerno-1803531488.html

Главы МИД Финляндии и Китая обсудили экспорт украинского зерна

Главы МИД Финляндии и Китая обсудили экспорт украинского зерна - РИА Новости, 19.07.2022

Главы МИД Финляндии и Китая обсудили экспорт украинского зерна

Вопрос экспорта украинского зерна обсудили во вторник главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Китая Пекка Хаависто и Ван И, сообщает финский МИД. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:18

2022-07-19T18:18

2022-07-19T18:18

ван и (политик)

китай

россия

финляндия

урмас рейнсалу

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл - РИА Новости. Вопрос экспорта украинского зерна обсудили во вторник главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Китая Пекка Хаависто и Ван И, сообщает финский МИД."Полезная дискуссия с министром иностранных дел Китая Ван И сегодня. Важны регулярные контакты между Финляндией и Китаем, включая предсказуемые стыковки рейсов. Обсуждали... возможности решения вопроса экспорта зерна", - говорится в сообщении со ссылкой на слова финского министра.Также Хаависто во вторник провел переговоры с Урмасом Рейнсалу, которого в понедельник вновь назначили главой МИД Эстонии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html

китай

россия

финляндия

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ван и (политик), китай, россия, финляндия, урмас рейнсалу, пекка хаависто