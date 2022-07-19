https://ria.ru/20220719/zerno-1803475640.html

В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну

В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну - РИА Новости, 19.07.2022

В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну

Российская сторона ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время, кроме того, Москва РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:12

2022-07-19T15:12

2022-07-19T15:21

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время, кроме того, Москва готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу"."Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире. И мы еще раз настойчиво повторяем, не ситуация на Украине, не украинское зерно является причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика", - сказал Песков."Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".Ранее в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта зерна из украинских портов с участием делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, стамбул, оон