https://ria.ru/20220719/zerno-1803475640.html
В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну
В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну - РИА Новости, 19.07.2022
В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну
Российская сторона ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время, кроме того, Москва РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:12
2022-07-19T15:12
2022-07-19T15:21
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время, кроме того, Москва готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу"."Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире. И мы еще раз настойчиво повторяем, не ситуация на Украине, не украинское зерно является причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика", - сказал Песков."Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".Ранее в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта зерна из украинских портов с участием делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, стамбул, оон
15:12 19.07.2022 (обновлено: 15:21 19.07.2022)
В Кремле ждут продолжения переговоров по зерну
Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле ждут продолжения переговоров по зерну