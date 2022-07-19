https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:59
2022-07-19T10:59
2022-07-19T10:59
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.
https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5b571b6fe1616121740ff40fce43eabc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, сергей аксенов (политик), экономика
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
Глава Крыма Аксенов: в регионе намолотили первый миллион тонн зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости.
Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.
Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.