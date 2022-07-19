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В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022
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В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:59
2022-07-19T10:59
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.
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республика крым, россия, сергей аксенов (политик), экономика
10:59 19.07.2022
 
В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна

Глава Крыма Аксенов: в регионе намолотили первый миллион тонн зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.
Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.
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