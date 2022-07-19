https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html

В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна

В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2022

В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна

Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:59

2022-07-19T10:59

2022-07-19T10:59

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.

https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, россия, сергей аксенов (политик), экономика