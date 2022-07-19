https://ria.ru/20220719/zerno-1803381055.html

В МИД заявили, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется

В МИД заявили, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется - РИА Новости, 19.07.2022

В МИД заявили, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется

Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность привлечения Великобритании к данной операции."Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН", - сказал Вершинин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, россия, украина, турция, великобритания, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин