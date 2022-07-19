В МИД заявили, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется
Вершинин: участие стран помимо Турции, России и Украины в вывозе зерна не требуется
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
ООН, 19 июл – РИА Новости. Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность привлечения Великобритании к данной операции.
"Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН", - сказал Вершинин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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