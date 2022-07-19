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Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803373838.html
Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским
Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.07.2022
Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:26
2022-07-19T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
рудольф гесс
херсонская область
украина
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику."Зеленский несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его мнению, трибунал над Зеленским и другими военными преступниками, которые принесли боль и страдание Украине, целесообразней провести в Киеве.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
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херсонская область
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в мире, рудольф гесс, херсонская область , украина, киев
09:26 19.07.2022 (обновлено: 09:27 19.07.2022)
 
Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов призвал провести суд над Зеленским

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику.
"Зеленский несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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По его мнению, трибунал над Зеленским и другими военными преступниками, которые принесли боль и страдание Украине, целесообразней провести в Киеве.
"Я думаю, что Европейский союз выдаст Зеленского, как это произошло некогда с Гессом (нацистом Рудольфом Гессом) и другими фашистскими преступниками. Поэтому пускай помнит, что ответственность ему придется в любом случае нести перед народом, который сегодня им же обманут", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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