https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803373838.html

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским - РИА Новости, 19.07.2022

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:26

2022-07-19T09:26

2022-07-19T09:27

специальная военная операция на украине

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рудольф гесс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику."Зеленский несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его мнению, трибунал над Зеленским и другими военными преступниками, которые принесли боль и страдание Украине, целесообразней провести в Киеве.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html

https://ria.ru/20220718/ges-1803326929.html

херсонская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рудольф гесс, херсонская область , украина, киев