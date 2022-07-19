09:26 19.07.2022 (обновлено: 09:27 19.07.2022)
Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов призвал провести суд над Зеленским
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику.
"Зеленский несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма", - сказал РИА Новости Стремоусов.
"Я думаю, что Европейский союз выдаст Зеленского, как это произошло некогда с Гессом (нацистом Рудольфом Гессом) и другими фашистскими преступниками. Поэтому пускай помнит, что ответственность ему придется в любом случае нести перед народом, который сегодня им же обманут", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.