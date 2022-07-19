https://ria.ru/20220719/zayavlenie-1803480547.html

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании - РИА Новости, 19.07.2022

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании

РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:37

2022-07-19T15:37

2022-07-19T15:41

ржд

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции, сообщает компания."РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

https://ria.ru/20220707/rzhd-1801010383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, экономика, евросоюз