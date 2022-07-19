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РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании - РИА Новости, 19.07.2022
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РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании
РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании - РИА Новости, 19.07.2022
РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании
РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:37
2022-07-19T15:41
ржд
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции, сообщает компания."РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
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ржд, экономика, евросоюз
15:37 19.07.2022 (обновлено: 15:41 19.07.2022)
 
РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании

РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных против компании ограничений

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции, сообщает компания.
"РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
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