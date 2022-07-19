https://ria.ru/20220719/zaporozhe-1803363332.html

Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона

Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона - РИА Новости, 19.07.2022

Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T07:54

2022-07-19T07:54

2022-07-19T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями".По его словам, сегодня некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области."Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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Максим Горбачев

запорожская область, россия, в мире