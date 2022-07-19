Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона
Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией"
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями".
"Мы вместе с Россией" стала неотъемлемой фразой в жизни Запорожской области. Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живем и работаем. Эта фраза уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области.
"Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.