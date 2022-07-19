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Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона
Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона - РИА Новости, 19.07.2022
Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:54
2022-07-19T07:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями".По его словам, сегодня некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области."Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожская область, россия, в мире
07:54 19.07.2022
 
Фраза "Мы вместе с Россией" стала девизом Запорожья, заявили власти региона

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что новым девизом региона стала фраза "Мы вместе с Россией", ведь область и многие субъекты РФ "пронизаны горизонтальными связями".
"Мы вместе с Россией" стала неотъемлемой фразой в жизни Запорожской области. Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живем и работаем. Эта фраза уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня некоторые российские регионы взяли шефство над городами и районами Запорожской области.
"Если мы посмотрим на количество регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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