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Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши - РИА Новости, 19.07.2022
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Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши - РИА Новости, 19.07.2022
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:54
2022-07-19T13:54
в мире
польша
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram."Рада приняла в первом чтении законопроект №7550 об особенных гарантиях для граждан Польши", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Утверждается, что теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, которые есть у украинских граждан.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803411501.html
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в мире, польша, украина, верховная рада украины
13:54 19.07.2022
 
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Депутат Железняк: Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Рада приняла в первом чтении законопроект №7550 об особенных гарантиях для граждан Польши", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Утверждается, что теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, которые есть у украинских граждан.
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