https://ria.ru/20220719/zakon-1803447839.html

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши - РИА Новости, 19.07.2022

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:54

2022-07-19T13:54

2022-07-19T13:54

в мире

польша

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram."Рада приняла в первом чтении законопроект №7550 об особенных гарантиях для граждан Польши", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Утверждается, что теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, которые есть у украинских граждан.

https://ria.ru/20220719/bakanov-1803411501.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, верховная рада украины