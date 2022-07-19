https://ria.ru/20220719/zakon-1803447839.html
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши - РИА Новости, 19.07.2022
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:54
2022-07-19T13:54
2022-07-19T13:54
в мире
польша
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram."Рада приняла в первом чтении законопроект №7550 об особенных гарантиях для граждан Польши", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Утверждается, что теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины на протяжении 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, которые есть у украинских граждан.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803411501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, верховная рада украины
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Депутат Железняк: Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши