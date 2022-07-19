https://ria.ru/20220719/yakutsk-1803378075.html
Якутск окутало едким дымом
Якутск окутало едким дымом - РИА Новости, 19.07.2022
Якутск окутало едким дымом
Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:54
2022-07-19T09:54
2022-07-19T13:29
республика саха (якутия)
происшествия
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление Роспотребнадзора.Столица Якутии остается в густом смоге с едким запахом гари. Правительство республики связывает ситуацию с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.По данным Роспотребнадзора, во вторник исследовано 69 проб воздуха в восьми районах республики и городе Якутске."По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM2,5 и PM10 в 1,1 раза", — доложили в пресс-службе.Синоптики прогнозируют в Якутии антициклон в течение недели — он принесет дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах Якутии они ожидаются в четверг, сообщает оперативный штаб.Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
республика саха (якутия)
якутск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры задымленного Якутска
Предельно допустимая концентрация диоксида азота превышена в 1,3 раза в воздухе Якутска, который накрыло дымом от природных пожаров в Хабаровском крае, сообщает правительство республики.
2022-07-19T09:54
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
09:54 19.07.2022 (обновлено: 13:29 19.07.2022)
Якутск окутало едким дымом
ПДК химических веществ в Якутске превышена по трем показателям, город окутал дым