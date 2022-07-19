https://ria.ru/20220719/yakutsk-1803378075.html

Якутск окутало едким дымом

Якутск окутало едким дымом - РИА Новости, 19.07.2022

Якутск окутало едким дымом

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:54

2022-07-19T09:54

2022-07-19T13:29

республика саха (якутия)

происшествия

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803382497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_854ea7bf111ac28dd81168fe82c4fef3.jpg

ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление Роспотребнадзора.Столица Якутии остается в густом смоге с едким запахом гари. Правительство республики связывает ситуацию с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.По данным Роспотребнадзора, во вторник исследовано 69 проб воздуха в восьми районах республики и городе Якутске."По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM2,5 и PM10 в 1,1 раза", — доложили в пресс-службе.Синоптики прогнозируют в Якутии антициклон в течение недели — он принесет дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах Якутии они ожидаются в четверг, сообщает оперативный штаб.Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задымленного Якутска Предельно допустимая концентрация диоксида азота превышена в 1,3 раза в воздухе Якутска, который накрыло дымом от природных пожаров в Хабаровском крае, сообщает правительство республики. 2022-07-19T09:54 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), происшествия, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)