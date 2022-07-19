https://ria.ru/20220719/yakutiya-1803396867.html
Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии
Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии - РИА Новости, 19.07.2022
Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрит затопленные территории Якутии и проведет оперативное совещание по ликвидации... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:10
2022-07-19T11:10
2022-07-19T11:10
общество
россия
верхоянск
юрий трутнев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрит затопленные территории Якутии и проведет оперативное совещание по ликвидации последствий паводка, сообщили в аппарате полпредства.Отмечается, что 20-22 июля состоится рабочая поездка Трутнева в Республику Саха (Якутия)."В среду вице-премьер проведет осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит поселок Батагай и город Верхоянск. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка. В четверг пройдет совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории республики", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счет средств, выделяемых правительством России из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии "Единой субсидии" и механизма "Дальневосточной концессии".В Верхоянском и Кобяйском районах Якутии введен режим ЧС из-за дождевого паводка. Сейчас вода ушла со всех приусадебных участков и из жилых домов Верхоянска. Кроме того, ранее в Авиалесоохране сообщили, что к полуночи 17 июня в РФ действовало 133 лесных пожара на площади 21 723 гектара, их тушили. При этом наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 32 пожара на площади 9 659 гектаров.
https://ria.ru/20220715/pavodok-1802668447.html
https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802377298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, верхоянск, юрий трутнев
Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии
Вице-премьер Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии и проведет совещание
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрит затопленные территории Якутии и проведет оперативное совещание по ликвидации последствий паводка, сообщили в аппарате полпредства.
Отмечается, что 20-22 июля состоится рабочая поездка Трутнева в Республику Саха (Якутия).
"В среду вице-премьер проведет осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит поселок Батагай и город Верхоянск
. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка. В четверг пройдет совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счет средств, выделяемых правительством России
из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии "Единой субсидии" и механизма "Дальневосточной концессии".
В Верхоянском и Кобяйском районах Якутии введен режим ЧС из-за дождевого паводка. Сейчас вода ушла со всех приусадебных участков и из жилых домов Верхоянска. Кроме того, ранее в Авиалесоохране сообщили, что к полуночи 17 июня в РФ действовало 133 лесных пожара на площади 21 723 гектара, их тушили. При этом наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 32 пожара на площади 9 659 гектаров.