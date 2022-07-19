https://ria.ru/20220719/yakutiya-1803396867.html

Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии

Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии - РИА Новости, 19.07.2022

Трутнев осмотрит затопленные районы Якутии

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрит затопленные территории Якутии и проведет оперативное совещание по ликвидации... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:10

2022-07-19T11:10

2022-07-19T11:10

общество

россия

верхоянск

юрий трутнев

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрит затопленные территории Якутии и проведет оперативное совещание по ликвидации последствий паводка, сообщили в аппарате полпредства.Отмечается, что 20-22 июля состоится рабочая поездка Трутнева в Республику Саха (Якутия)."В среду вице-премьер проведет осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит поселок Батагай и город Верхоянск. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка. В четверг пройдет совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории республики", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счет средств, выделяемых правительством России из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии "Единой субсидии" и механизма "Дальневосточной концессии".В Верхоянском и Кобяйском районах Якутии введен режим ЧС из-за дождевого паводка. Сейчас вода ушла со всех приусадебных участков и из жилых домов Верхоянска. Кроме того, ранее в Авиалесоохране сообщили, что к полуночи 17 июня в РФ действовало 133 лесных пожара на площади 21 723 гектара, их тушили. При этом наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 32 пожара на площади 9 659 гектаров.

https://ria.ru/20220715/pavodok-1802668447.html

https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802377298.html

россия

верхоянск

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Дарья Буймова

общество, россия, верхоянск, юрий трутнев