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Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты

Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты - РИА Новости, 19.07.2022

Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты

Более 95% пострадавших от майских пожаров в Омской области получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 315 миллионов рублей, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:29

2022-07-19T08:29

2022-07-19T08:29

омская область

александр бурков

омская область

омск

общество

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ОМСК, 19 июл – РИА Новости. Более 95% пострадавших от майских пожаров в Омской области получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 315 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.Власти пояснили, что по поручению губернатора региона Александра Буркова в Омской области продолжается предоставление социальных выплат омичам, дома которых сгорели в результате пожаров 6 и 7 мая. Всем семьям, подавшим заявления, перечислены средства на специальные счета."На восстановление жилья людям, оставшимся без крова, в областном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей. Большая часть уже выплачена. На сегодняшний день правительство региона перечислило 315,866 миллиона рублей жителям Омской области на приобретение готового жилья или строительство домов", - говорится в сообщении.Так, деньги получили 203 собственника из Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных районов и города Омска, 17 собственников уже приобрели готовое жилье.Он отметил, что в регионе кроме компенсации за утрату жилья власти приняли решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. "Люди вправе в дальнейшем построить там дачный домик или разбить огород и дальше пользоваться этой землей", — подчеркнул глава региона.Перечисление выплат погорельцам продолжается по мере предоставления от них документов, добавили в правительстве.

https://realty.ria.ru/20220519/zemlya-1789396671.html

https://ria.ru/20220508/nenazyvaevsk-1787507914.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бурков, омская область, омск, общество