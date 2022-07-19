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Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты - РИА Новости, 19.07.2022
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Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты
Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты - РИА Новости, 19.07.2022
Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты
Более 95% пострадавших от майских пожаров в Омской области получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 315 миллионов рублей, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:29
2022-07-19T08:29
омская область
александр бурков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 19 июл – РИА Новости. Более 95% пострадавших от майских пожаров в Омской области получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 315 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.Власти пояснили, что по поручению губернатора региона Александра Буркова в Омской области продолжается предоставление социальных выплат омичам, дома которых сгорели в результате пожаров 6 и 7 мая. Всем семьям, подавшим заявления, перечислены средства на специальные счета."На восстановление жилья людям, оставшимся без крова, в областном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей. Большая часть уже выплачена. На сегодняшний день правительство региона перечислило 315,866 миллиона рублей жителям Омской области на приобретение готового жилья или строительство домов", - говорится в сообщении.Так, деньги получили 203 собственника из Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных районов и города Омска, 17 собственников уже приобрели готовое жилье.Он отметил, что в регионе кроме компенсации за утрату жилья власти приняли решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. "Люди вправе в дальнейшем построить там дачный домик или разбить огород и дальше пользоваться этой землей", — подчеркнул глава региона.Перечисление выплат погорельцам продолжается по мере предоставления от них документов, добавили в правительстве.
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александр бурков, омская область, омск, общество
08:29 19.07.2022
 
Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты

Почти все пострадавшие от майских пожаров омичи получили выплаты на покупку жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожар в Называевске Омской области
Пожар в Называевске Омской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожар в Называевске Омской области. Архивное фото
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ОМСК, 19 июл – РИА Новости. Более 95% пострадавших от майских пожаров в Омской области получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 315 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.
Власти пояснили, что по поручению губернатора региона Александра Буркова в Омской области продолжается предоставление социальных выплат омичам, дома которых сгорели в результате пожаров 6 и 7 мая. Всем семьям, подавшим заявления, перечислены средства на специальные счета.
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"На восстановление жилья людям, оставшимся без крова, в областном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей. Большая часть уже выплачена. На сегодняшний день правительство региона перечислило 315,866 миллиона рублей жителям Омской области на приобретение готового жилья или строительство домов", - говорится в сообщении.
Так, деньги получили 203 собственника из Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных районов и города Омска, 17 собственников уже приобрели готовое жилье.
"До наступления холодов у всех пострадавших должно быть жилье. Ситуацию с выплатами в каждом населенном пункте держу под личным контролем. Сроки ликвидации последствий майских пожаров четко обозначены в указе президента — до 1 августа людям должны оказать все необходимые меры социальной поддержки для восстановления утраченного жилья. В настоящее время в нашем регионе практически все погорельцы получили выплаты, кто-то уже приобрел квартиру или дом", - сказал Бурков.
Он отметил, что в регионе кроме компенсации за утрату жилья власти приняли решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. "Люди вправе в дальнейшем построить там дачный домик или разбить огород и дальше пользоваться этой землей", — подчеркнул глава региона.
Перечисление выплат погорельцам продолжается по мере предоставления от них документов, добавили в правительстве.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
 
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