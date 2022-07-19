https://ria.ru/20220719/vrachi-1803407085.html

В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце

В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце - РИА Новости, 19.07.2022

В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце

В Московской области врачи спасли мужчину с множественными ранениями в сердце, ранения находились в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца, рассказали в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:56

2022-07-19T11:56

2022-07-19T11:56

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588230412_0:119:2851:1722_1920x0_80_0_0_6f02fed41d02463ada86529854455241.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Московской области врачи спасли мужчину с множественными ранениями в сердце, ранения находились в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца, рассказали в региональном минздраве."В хирургическое отделение № 1 Люберецкой больницы поступил мужчина с множественными ранениями в сердце. В результате проведенных исследований специалисты выявили, что ранения у пациента были проникающими и сквозными, но коронарные сосуды оказались не задеты", - сказано в сообщении.Отмечается, что ситуация была сложной, так как ранения находились всего в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца."Во время операции, которая продлилась 1,5 часа, была проведена экстренная торакотомия, то есть выполнено хирургическое вскрытие грудной клетки, позволяющее получить доступ к расположенным в плевральной полости органам. Мы провели вскрытие перикарда – наружной оболочки сердца, а затем ушивание ранений и дренирование грудной полости", - приводят в сообщении слова заведующего стационаром №1 Юрия Якушева.

https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html

https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)