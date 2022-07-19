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В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце
В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце - РИА Новости, 19.07.2022
В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце
В Московской области врачи спасли мужчину с множественными ранениями в сердце, ранения находились в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца, рассказали в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:56
2022-07-19T11:56
2022-07-19T11:56
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Московской области врачи спасли мужчину с множественными ранениями в сердце, ранения находились в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца, рассказали в региональном минздраве."В хирургическое отделение № 1 Люберецкой больницы поступил мужчина с множественными ранениями в сердце. В результате проведенных исследований специалисты выявили, что ранения у пациента были проникающими и сквозными, но коронарные сосуды оказались не задеты", - сказано в сообщении.Отмечается, что ситуация была сложной, так как ранения находились всего в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца."Во время операции, которая продлилась 1,5 часа, была проведена экстренная торакотомия, то есть выполнено хирургическое вскрытие грудной клетки, позволяющее получить доступ к расположенным в плевральной полости органам. Мы провели вскрытие перикарда – наружной оболочки сердца, а затем ушивание ранений и дренирование грудной полости", - приводят в сообщении слова заведующего стационаром №1 Юрия Якушева.
https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html
https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
В Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце
В Люберецкой больнице в Подмосковье спасли мужчину с множественными ранениями в сердце
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Московской области врачи спасли мужчину с множественными ранениями в сердце, ранения находились в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца, рассказали в региональном минздраве.
"В хирургическое отделение № 1 Люберецкой больницы поступил мужчина с множественными ранениями в сердце. В результате проведенных исследований специалисты выявили, что ранения у пациента были проникающими и сквозными, но коронарные сосуды оказались не задеты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуация была сложной, так как ранения находились всего в 3-4 миллиметрах от коронарных артерий сердца.
"Во время операции, которая продлилась 1,5 часа, была проведена экстренная торакотомия, то есть выполнено хирургическое вскрытие грудной клетки, позволяющее получить доступ к расположенным в плевральной полости органам. Мы провели вскрытие перикарда – наружной оболочки сердца, а затем ушивание ранений и дренирование грудной полости", - приводят в сообщении слова заведующего стационаром №1 Юрия Якушева.