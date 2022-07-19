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В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО - РИА Новости, 19.07.2022
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В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО - РИА Новости, 19.07.2022
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО
Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:12
2022-07-19T18:22
в мире
нато
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Это еще вопрос, будет ли формироваться (ближневосточное - ред.) НАТО. Я очень сомневаюсь в том, что арабы пойдут на поводу у американцев. Потому что они понимают, что это противоречит их стратегическим интересам - с учетом того, что надо выстраивать добрососедские отношения со странами региона, а не наоборот", - заявил Богданов в эфире "Первого канала".
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в мире, нато, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
18:12 19.07.2022 (обновлено: 18:22 19.07.2022)
 
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО

Замглавы МИД Богданов усомнился, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Это еще вопрос, будет ли формироваться (ближневосточное - ред.) НАТО. Я очень сомневаюсь в том, что арабы пойдут на поводу у американцев. Потому что они понимают, что это противоречит их стратегическим интересам - с учетом того, что надо выстраивать добрососедские отношения со странами региона, а не наоборот", - заявил Богданов в эфире "Первого канала".
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В миреНАТОСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
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