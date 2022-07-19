https://ria.ru/20220719/vostok-1803530583.html
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО - РИА Новости, 19.07.2022
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО
Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:12
2022-07-19T18:12
2022-07-19T18:22
в мире
нато
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Это еще вопрос, будет ли формироваться (ближневосточное - ред.) НАТО. Я очень сомневаюсь в том, что арабы пойдут на поводу у американцев. Потому что они понимают, что это противоречит их стратегическим интересам - с учетом того, что надо выстраивать добрососедские отношения со странами региона, а не наоборот", - заявил Богданов в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
18:12 19.07.2022 (обновлено: 18:22 19.07.2022)
В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО
Замглавы МИД Богданов усомнился, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО