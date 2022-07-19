https://ria.ru/20220719/vostok-1803530583.html

В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО

В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО - РИА Новости, 19.07.2022

В МИД усомнились, что США сможет создать ближневосточный аналог НАТО

Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:12

2022-07-19T18:12

2022-07-19T18:22

в мире

нато

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москва сомневается, что арабские страны пойдут на поводу у США по сколачиванию "ближневосточной" НАТО, заявил во вторник Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Это еще вопрос, будет ли формироваться (ближневосточное - ред.) НАТО. Я очень сомневаюсь в том, что арабы пойдут на поводу у американцев. Потому что они понимают, что это противоречит их стратегическим интересам - с учетом того, что надо выстраивать добрососедские отношения со странами региона, а не наоборот", - заявил Богданов в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

сша

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, нато, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов