Рейтинг@Mail.ru
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары - РИА Новости, 19.07.2022
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:48
2022-07-19T14:48
общество
технологии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765193101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ed2ced0b247deb68fa9dcd16e0813c0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает компания.Ранее появление цифровых аватаров во время Петербургского экономического форума анонсировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Отмечалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети."ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - говорится в сообщении.Уточняется, что создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.
https://ria.ru/20220712/vkontakte-1801877592.html
https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789326220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765193101_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a053c05c78d8d07fa4572d43ccd833ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, вконтакте
14:48 19.07.2022
 
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары

Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создавать персональные цифровые аватары

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис компании "ВКонтакте" в Москве
Офис компании ВКонтакте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Офис компании "ВКонтакте" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает компания.
Ранее появление цифровых аватаров во время Петербургского экономического форума анонсировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Отмечалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.
Девушка у стенда социальной сети ВКонтакте на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:52
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
"ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения "ВКонтакте".
"Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 19:06
"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео"
 
ОбществоТехнологииВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала