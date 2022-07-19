https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары - РИА Новости, 19.07.2022
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:48
2022-07-19T14:48
2022-07-19T14:48
общество
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает компания.Ранее появление цифровых аватаров во время Петербургского экономического форума анонсировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Отмечалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети."ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - говорится в сообщении.Уточняется, что создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.
https://ria.ru/20220712/vkontakte-1801877592.html
https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789326220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, вконтакте
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создавать персональные цифровые аватары
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает
компания.
Ранее появление цифровых аватаров во время Петербургского экономического форума анонсировал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Отмечалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.
"ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения "ВКонтакте".
"Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.