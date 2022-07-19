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Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины - РИА Новости, 19.07.2022
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Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:29
2022-07-19T18:29
ирина венедиктова
в мире
украина
владимир зеленский
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова.
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ирина венедиктова, в мире, украина, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины
18:29 19.07.2022
 
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины

Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора Украины

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины.
"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.
Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
14:19
Кива допустил, что Баканова и Венедиктову ликвидируют после увольнения
 
Ирина ВенедиктоваВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура Украины
 
 
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