https://ria.ru/20220719/venediktova-1803534383.html

Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины

Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины - РИА Новости, 19.07.2022

Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины

Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:29

2022-07-19T18:29

2022-07-19T18:29

ирина венедиктова

в мире

украина

владимир зеленский

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ирина венедиктова, в мире, украина, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины