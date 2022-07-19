https://ria.ru/20220719/venediktova-1803534383.html
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:29
2022-07-19T18:29
2022-07-19T18:29
ирина венедиктова
в мире
украина
владимир зеленский
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина венедиктова, в мире, украина, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора Украины