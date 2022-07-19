https://ria.ru/20220719/venediktova-1803518071.html

СМИ назвали новую должность экс-генпрокурора Украины Венедиктовой

СМИ назвали новую должность экс-генпрокурора Украины Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022

СМИ назвали новую должность экс-генпрокурора Украины Венедиктовой

Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может быть назначена послом страны в Швейцарии, передает во вторник издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:27

2022-07-19T17:27

2022-07-19T17:27

швейцария

в мире

ирина венедиктова

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может быть назначена послом страны в Швейцарии, передает во вторник издание "Страна.ua".Ранее во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова – с должности главы СБУ. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время ожидается назначение Венедиктовой на должность на дипломатическом фронте."По информации источника "Страны" в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова, которую сегодня уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии", - пишет издание.Позднее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко подтвердил эту информацию. "Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают в качестве кандидата на роль посла Украины в Швейцарию", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220719/sbu-1803405944.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швейцария, в мире, ирина венедиктова, украина