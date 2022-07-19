https://ria.ru/20220719/vaktsina-1803443455.html

Российская вакцина против оспы уникальна, заявили в центре "Вектор"

Российская вакцина против оспы уникальна, заявили в центре "Вектор" - РИА Новости, 19.07.2022

Российская вакцина против оспы уникальна, заявили в центре "Вектор"

Находящаяся в стадии государственной регистрации противооспенная вакцина четвертого поколения "ОртопоксВак" – уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:34

2022-07-19T13:34

2022-07-19T13:34

общество

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

оспа

медицина

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НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Находящаяся в стадии государственной регистрации противооспенная вакцина четвертого поколения "ОртопоксВак" – уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире, заявил журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.Ранее сообщалось, что "Вектор" завершил клинические исследования этой вакцины, эффективной и против оспы обезьян. В мае 2022 года в министерство здравоохранения России поданы документы на государственную регистрацию препарата. После этого ее можно будет использовать в медицинской практике."В мире ведется работа с вакцинами третьего поколения… Это ослабленные вирусы, которые дают сниженный иммунный ответ, но они могут использоваться, тем не менее, для вакцинации. Для получения устойчивого иммунного ответа надо несколько раз последовательно осуществлять вакцинацию. Вакцина сертифицирована в США, Евросоюзе и некоторых других странах. Мы пошли другим путем и создали вакцину четвертого поколения, когда методами генетической инженерии можно строго направленно выключать определенные гены. Сейчас она в стадии регистрации", - сообщил Щелкунов.Специалист отметил, что вакцина представляет собой уникальный препарат, "который аналогов в настоящее время не имеет". По его словам, вакцина "ОртопоксВак" в доклинических, а также в клинических испытаниях первой, второй и третьей фаз показала свою эффективность и безопасность."Мы разработали вакцину нового, четвертого поколения, в которой удалили пять генов вирулентности и один ген, который ингибирует развитие иммунного ответа. То есть, удаление этого шестого гена повышает иммунный ответ на введение вируса осповакцины", - сказал Щелкунов.Он отметил, что вакцина разрабатывалась по классической схеме без какого-либо вынужденного ускорения. Все испытания прошли, когда оспа обезьян еще не вышла за пределы африканского континента."Никакой спешки не было, все было сделано по классике, по инструкциям. Все клинические испытания были завершены в конце 2021 года, подготовлен большой комплект документов... Сейчас идут последние этапы снятия вопросов для того, чтобы уже окончательно сертифицировать. Надеюсь, что в скором времени это событие произойдет", - добавил он.

https://ria.ru/20220719/ospa-1803400514.html

https://ria.ru/20220712/ospa-1801919187.html

https://ria.ru/20220702/ospa-1799657147.html

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общество, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа, медицина