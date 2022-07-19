https://ria.ru/20220719/uvolnenie-1803374605.html

Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой

Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022

Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой

Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:31

2022-07-19T09:31

2022-07-19T09:49

в мире

ирина венедиктова

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности и.о. главы Службы безопасности Украины.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.

https://ria.ru/20220717/uvolnenie-1803099730.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, украина