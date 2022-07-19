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Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022
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Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:31
2022-07-19T09:49
в мире
ирина венедиктова
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности и.о. главы Службы безопасности Украины.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
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в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, украина
09:31 19.07.2022 (обновлено: 09:49 19.07.2022)
 
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой

Глава Украины Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности и.о. главы Службы безопасности Украины.
В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 22:54
Захарова прокомментировала увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины
 
В миреИрина ВенедиктоваВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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