https://ria.ru/20220719/uvolnenie-1803374605.html
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой - РИА Новости, 19.07.2022
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:31
2022-07-19T09:31
2022-07-19T09:49
в мире
ирина венедиктова
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины проект постановления об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности и.о. главы Службы безопасности Украины.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
https://ria.ru/20220717/uvolnenie-1803099730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, украина
09:31 19.07.2022 (обновлено: 09:49 19.07.2022)
Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой
Глава Украины Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой