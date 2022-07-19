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Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных - РИА Новости, 19.07.2022
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Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных
Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных - РИА Новости, 19.07.2022
Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных
За утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:33
2022-07-19T10:33
политика
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Пока оптимального законодательного решения найти не удалось. Но без серьезных, в том числе, финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными, думаю, решить проблему не удастся", - написал он в своём Telegram-канале.
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политика, андрей клишас, россия
10:33 19.07.2022
 
Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных

Сенатор Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку персональных данных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Пока оптимального законодательного решения найти не удалось. Но без серьезных, в том числе, финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными, думаю, решить проблему не удастся", - написал он в своём Telegram-канале.
Курьер службы Delivery Club - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 19:06
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
 
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