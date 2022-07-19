https://ria.ru/20220719/utechka-1803386320.html

Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных

Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных - РИА Новости, 19.07.2022

Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных

За утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:33

2022-07-19T10:33

2022-07-19T10:33

политика

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Пока оптимального законодательного решения найти не удалось. Но без серьезных, в том числе, финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными, думаю, решить проблему не удастся", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220718/delivery-1803310830.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, андрей клишас, россия