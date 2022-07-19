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Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803578036.html
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре
Украинские националистические формирования разместили бронетехнику, артиллерию и склад боеприпасов в Днепре, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:46
2022-07-19T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
николаев (украина)
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские националистические формирования разместили бронетехнику, артиллерию и склад боеприпасов в Днепре, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Днепре на территориях школ № 98 (ул. Карагандинская) и № 129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - заявил Мизинцев.Также, по его словам, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются."В Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сообщил генерал.Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развернут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО.
https://ria.ru/20220719/vsu-1803481609.html
https://ria.ru/20220719/osvobozhdenie-1803537361.html
днепр (город)
николаев (украина)
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в мире, днепр (город), николаев (украина), запорожская область, вооруженные силы украины, россия
21:46 19.07.2022
 
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре

Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские националистические формирования разместили бронетехнику, артиллерию и склад боеприпасов в Днепре, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Днепре на территориях школ № 98 (ул. Карагандинская) и № 129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - заявил Мизинцев.
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Также, по его словам, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
"В Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сообщил генерал.
Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развернут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Николаев (Украина)Запорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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