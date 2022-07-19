Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре
Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские националистические формирования разместили бронетехнику, артиллерию и склад боеприпасов в Днепре, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Днепре на территориях школ № 98 (ул. Карагандинская) и № 129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения националистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - заявил Мизинцев.
Также, по его словам, в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
"В Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сообщил генерал.
Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развернут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО.