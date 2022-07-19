https://ria.ru/20220719/ukraina-1803547330.html

Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене

Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене - РИА Новости, 19.07.2022

Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене

Мэра украинского поселка Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на заседании в 2021 году, обвинили в госизмене, сообщает газета Monde. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:16

2022-07-19T19:16

2022-07-19T19:31

в мире

украина

россия

киевская область

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэра украинского поселка Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на заседании в 2021 году, обвинили в госизмене, сообщает газета Monde.Согласно изданию, которое ссылается на представителей местных властей, в ходе декабрьского заседания мэр заявил, что в стране "скоро все изменится" и на Украине "наконец-то появятся настоящие профессионалы". Когда начали петь гимн Украины, он не встал и не присоединился к остальным, отмечает газета. По информации издания, мэр принадлежит к политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую запретили в мае."Киризлиев... исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам... В его отношении было возбуждено дело за измену", - говорится в сообщении газеты. Издание не указывает, где сейчас находится Киризлиев. Но, как отмечает газета, он продолжает говорить близким, что Россия - великая страна и она победит.По данным издания, другой представитель местной власти, председатель Фастовской районной государственной администрации Киевской области Евгений Кабатов, в ходе заседания в конце февраля предлагал передать город российским силам. Тогда мэр города Михаил Нетяжук, присутствовавший на встрече, заподозрил Кабатова в том, что он тайный агент Москвы. Мэр предупредил службы безопасности, поскольку начал сомневаться в его лояльности. Однако он признает, что у многие украинцы поддерживают связи с Россией и не всегда просто понять их природу.

https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html

украина

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киевская область, оппозиционная платформа - за жизнь