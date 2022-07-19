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Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене - РИА Новости, 19.07.2022
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Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене
Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене - РИА Новости, 19.07.2022
Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене
Мэра украинского поселка Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на заседании в 2021 году, обвинили в госизмене, сообщает газета Monde. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:16
2022-07-19T19:31
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россия
киевская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэра украинского поселка Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на заседании в 2021 году, обвинили в госизмене, сообщает газета Monde.Согласно изданию, которое ссылается на представителей местных властей, в ходе декабрьского заседания мэр заявил, что в стране "скоро все изменится" и на Украине "наконец-то появятся настоящие профессионалы". Когда начали петь гимн Украины, он не встал и не присоединился к остальным, отмечает газета. По информации издания, мэр принадлежит к политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую запретили в мае."Киризлиев... исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам... В его отношении было возбуждено дело за измену", - говорится в сообщении газеты. Издание не указывает, где сейчас находится Киризлиев. Но, как отмечает газета, он продолжает говорить близким, что Россия - великая страна и она победит.По данным издания, другой представитель местной власти, председатель Фастовской районной государственной администрации Киевской области Евгений Кабатов, в ходе заседания в конце февраля предлагал передать город российским силам. Тогда мэр города Михаил Нетяжук, присутствовавший на встрече, заподозрил Кабатова в том, что он тайный агент Москвы. Мэр предупредил службы безопасности, поскольку начал сомневаться в его лояльности. Однако он признает, что у многие украинцы поддерживают связи с Россией и не всегда просто понять их природу.
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в мире, украина, россия, киевская область, оппозиционная платформа - за жизнь
19:16 19.07.2022 (обновлено: 19:31 19.07.2022)
 
Не спевшего гимн мэра украинского поселка обвинили в госизмене

Не спевшего гимн мэра украинского поселка Чабаны Киризлиева обвинили в госизмене

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэра украинского поселка Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на заседании в 2021 году, обвинили в госизмене, сообщает газета Monde.
Согласно изданию, которое ссылается на представителей местных властей, в ходе декабрьского заседания мэр заявил, что в стране "скоро все изменится" и на Украине "наконец-то появятся настоящие профессионалы". Когда начали петь гимн Украины, он не встал и не присоединился к остальным, отмечает газета. По информации издания, мэр принадлежит к политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую запретили в мае.
"Киризлиев... исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам... В его отношении было возбуждено дело за измену", - говорится в сообщении газеты. Издание не указывает, где сейчас находится Киризлиев. Но, как отмечает газета, он продолжает говорить близким, что Россия - великая страна и она победит.
По данным издания, другой представитель местной власти, председатель Фастовской районной государственной администрации Киевской области Евгений Кабатов, в ходе заседания в конце февраля предлагал передать город российским силам. Тогда мэр города Михаил Нетяжук, присутствовавший на встрече, заподозрил Кабатова в том, что он тайный агент Москвы. Мэр предупредил службы безопасности, поскольку начал сомневаться в его лояльности. Однако он признает, что у многие украинцы поддерживают связи с Россией и не всегда просто понять их природу.
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