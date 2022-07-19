https://ria.ru/20220719/ukraina-1803378675.html
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР
Украинские подразделения, понесшие потери в Луганской Народной Республике, доукомплектовываются в районе Артемовска мобилизованными мирными гражданами с запада... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:59
2022-07-19T09:59
2022-07-19T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
артемовск
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские подразделения, понесшие потери в Луганской Народной Республике, доукомплектовываются в районе Артемовска мобилизованными мирными гражданами с запада Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В районе населенного пункта Артемовск продолжается работа по доукомплектованию подразделений, которые понесли потери в результате боевых действий на территории ЛНР. Основная часть пополнения идет с западной Украины, за счет мобилизованных мирных граждан", - написал он в своем Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили журналистам, что десятки украинских боевиков сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди украинских военных, а также потребовали их ротировать на запад Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/dezertiry-1803039241.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, артемовск
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР
Марочко: понесшие потери в ЛНР войска Украины пополняют строй жителями запада страны