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ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803378675.html
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР
Украинские подразделения, понесшие потери в Луганской Народной Республике, доукомплектовываются в районе Артемовска мобилизованными мирными гражданами с запада... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:59
2022-07-19T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
артемовск
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские подразделения, понесшие потери в Луганской Народной Республике, доукомплектовываются в районе Артемовска мобилизованными мирными гражданами с запада Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В районе населенного пункта Артемовск продолжается работа по доукомплектованию подразделений, которые понесли потери в результате боевых действий на территории ЛНР. Основная часть пополнения идет с западной Украины, за счет мобилизованных мирных граждан", - написал он в своем Telegram-канале.В субботу в Минобороны РФ сообщили журналистам, что десятки украинских боевиков сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди украинских военных, а также потребовали их ротировать на запад Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/dezertiry-1803039241.html
луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, артемовск
09:59 19.07.2022
 
ВСУ пополняют строй жителями запада страны, заявили в ЛНР

Марочко: понесшие потери в ЛНР войска Украины пополняют строй жителями запада страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские подразделения, понесшие потери в Луганской Народной Республике, доукомплектовываются в районе Артемовска мобилизованными мирными гражданами с запада Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В районе населенного пункта Артемовск продолжается работа по доукомплектованию подразделений, которые понесли потери в результате боевых действий на территории ЛНР. Основная часть пополнения идет с западной Украины, за счет мобилизованных мирных граждан", - написал он в своем Telegram-канале.
В субботу в Минобороны РФ сообщили журналистам, что десятки украинских боевиков сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди украинских военных, а также потребовали их ротировать на запад Украины.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 14:03В мире
В МО РФ рассказали о дезертирстве украинских солдат из-за больших потерь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАртемовск
 
 
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