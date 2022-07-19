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В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту фантастикой - РИА Новости, 19.07.2022
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В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту фантастикой
В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту фантастикой - РИА Новости, 19.07.2022
В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту фантастикой
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк назвал представителя украинского министерства обороны "горе-стратегом", а его заявления о планах "атаковать" РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:30
2022-07-19T19:30
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
министерство обороны сша
владимир путин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк назвал представителя украинского министерства обороны "горе-стратегом", а его заявления о планах "атаковать" Черноморский флот РФ и вернуть Крым - чем-то "из разряда фантастики".Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете Times заявил, что, по его мнению, Украина рано ли поздно "атакует флот" западным оружием и вернет Крым."Все подобные заявления и угрозы украинских горе-стратегов - из разряда фантастики. Сам Гаврилов, конечно, уже продумал, в какую западную страну он сбежит. Если брать принцип украинских властей, что война должна продолжаться до последнего украинца, то такой приказ он отдать и сможет, но больше чем уверен, что, получив этот приказ, ВСУ, понимая, что их посылают на верную смерть, скорее пойдут на Киев", - сказал РИА Новости Черняк.По словам депутата, Гаврилов своими высказываниями напоминает хвастливого зайца, который храбрится только тогда, когда рядом нет никакой опасности.В середине июля представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220718/krym-1803289205.html
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, министерство обороны сша, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, республика крым, черноморский флот вмф россии
19:30 19.07.2022
 
В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту фантастикой

Депутат Госдумы Черняк назвал угрозы Киева атаковать Черноморский флот России фантастикой

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли Черноморского флота России во время учений
Корабли Черноморского флота России во время учений - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Корабли Черноморского флота России во время учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк назвал представителя украинского министерства обороны "горе-стратегом", а его заявления о планах "атаковать" Черноморский флот РФ и вернуть Крым - чем-то "из разряда фантастики".
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете Times заявил, что, по его мнению, Украина рано ли поздно "атакует флот" западным оружием и вернет Крым.
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"Все подобные заявления и угрозы украинских горе-стратегов - из разряда фантастики. Сам Гаврилов, конечно, уже продумал, в какую западную страну он сбежит. Если брать принцип украинских властей, что война должна продолжаться до последнего украинца, то такой приказ он отдать и сможет, но больше чем уверен, что, получив этот приказ, ВСУ, понимая, что их посылают на верную смерть, скорее пойдут на Киев", - сказал РИА Новости Черняк.
По словам депутата, Гаврилов своими высказываниями напоминает хвастливого зайца, который храбрится только тогда, когда рядом нет никакой опасности.
В середине июля представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами США с битьем головой о стену
 
РоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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