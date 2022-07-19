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Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/trofey-1803417081.html
Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев
Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев - РИА Новости, 19.07.2022
Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев
Дальнобойное снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки армии США M-16 были взяты в качестве трофеев бойцами Народной милиции ДНР под Авдеевкой, сообщил... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:28
2022-07-19T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
сша
нато
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Дальнобойное снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки армии США M-16 были взяты в качестве трофеев бойцами Народной милиции ДНР под Авдеевкой, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка НМ ДНР с позывным Хохол.Офицер скептически оценил перспективы Киева переломить ситуацию на фронте в свою пользу при помощи американского стрелкового вооружения. "Перелома в их сторону наблюдаться не будет", - заключил замкомбата.М-16 - американская автоматическая винтовка калибра 5,56 миллиметра, производства корпорации Кольт. Является основой стрелкового вооружения армии США. Всего за время эксплуатации произведено более 8 миллионов экземпляров. Винтовка применялась во время войн во Вьетнаме, Югославии, Ираке и Афганистане.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сша, нато
12:28 19.07.2022
 
Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев

Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские M-16 и снайперские винтовки в качестве трофеев

© Фото : Offspring 18 87Винтовки M16
Винтовки M16 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Offspring 18 87
Винтовки M16. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Дальнобойное снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки армии США M-16 были взяты в качестве трофеев бойцами Народной милиции ДНР под Авдеевкой, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка НМ ДНР с позывным Хохол.
Офицер скептически оценил перспективы Киева переломить ситуацию на фронте в свою пользу при помощи американского стрелкового вооружения. "Перелома в их сторону наблюдаться не будет", - заключил замкомбата.
М-16 - американская автоматическая винтовка калибра 5,56 миллиметра, производства корпорации Кольт. Является основой стрелкового вооружения армии США. Всего за время эксплуатации произведено более 8 миллионов экземпляров. Винтовка применялась во время войн во Вьетнаме, Югославии, Ираке и Афганистане.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777
14 июля, 12:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСШАНАТО
 
 
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