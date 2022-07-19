https://ria.ru/20220719/trofey-1803417081.html

Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев

Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев - РИА Новости, 19.07.2022

Силы ДНР под Авдеевкой взяли американские винтовки в качестве трофеев

Дальнобойное снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки армии США M-16 были взяты в качестве трофеев бойцами Народной милиции ДНР под Авдеевкой, сообщил... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:28

2022-07-19T12:28

2022-07-19T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

сша

нато

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Дальнобойное снайперское оружие и штатные штурмовые винтовки армии США M-16 были взяты в качестве трофеев бойцами Народной милиции ДНР под Авдеевкой, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка НМ ДНР с позывным Хохол.Офицер скептически оценил перспективы Киева переломить ситуацию на фронте в свою пользу при помощи американского стрелкового вооружения. "Перелома в их сторону наблюдаться не будет", - заключил замкомбата.М-16 - американская автоматическая винтовка калибра 5,56 миллиметра, производства корпорации Кольт. Является основой стрелкового вооружения армии США. Всего за время эксплуатации произведено более 8 миллионов экземпляров. Винтовка применялась во время войн во Вьетнаме, Югославии, Ираке и Афганистане.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220714/lnr-1802397727.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сша, нато