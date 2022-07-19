Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиДорожные работы по расширению трассы в Карачаево-Черкесской республике
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
ЧЕКРЕССК, 19 июл – РИА Новости. Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
В 2021 году проведен капитальный ремонт сразу двух участков федеральных дорог. Это въезд в столицу республики - город Черкесск со стороны Ставропольского края и участок от моста через реку Смертную балку – до съезда в село Садовое Адыге-Хабльского района. Работы ведутся управлением федеральных автомобильных дорог "Кавказ".
"В текущем году начаты работы по расширению дороги до четырех полос на 12-километровом участке подъезда к Черкесску со стороны Невинномысска, стартовал ремонт мостов через реку Домбай-Ульген и реку Аманауз на автодороге "Черкесск – Домбай", завершена работа по защите дорожных слоев от износа на автодороге "Лермонтов – Черкесск", - сообщил Темрезов.
По его словам, современные и безопасные дороги оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона, его туристическую и инвестиционную привлекательность, способствуют снижению ДТП.