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Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс - РИА Новости, 19.07.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс
Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс - РИА Новости, 19.07.2022
Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс
Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:36
2022-07-19T12:36
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
черкесск
общество
рашид темрезов
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ЧЕКРЕССК, 19 июл – РИА Новости. Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В 2021 году проведен капитальный ремонт сразу двух участков федеральных дорог. Это въезд в столицу республики - город Черкесск со стороны Ставропольского края и участок от моста через реку Смертную балку – до съезда в село Садовое Адыге-Хабльского района. Работы ведутся управлением федеральных автомобильных дорог "Кавказ".По его словам, современные и безопасные дороги оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона, его туристическую и инвестиционную привлекательность, способствуют снижению ДТП.
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карачаево-черкесская республика (кчр), черкесск, общество, рашид темрезов
12:36 19.07.2022
 

Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиДорожные работы по расширению трассы в Карачаево-Черкесской республике
Дорожные работы по расширению трассы в Карачаево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
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ЧЕКРЕССК, 19 июл – РИА Новости. Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
В 2021 году проведен капитальный ремонт сразу двух участков федеральных дорог. Это въезд в столицу республики - город Черкесск со стороны Ставропольского края и участок от моста через реку Смертную балку – до съезда в село Садовое Адыге-Хабльского района. Работы ведутся управлением федеральных автомобильных дорог "Кавказ".
"В текущем году начаты работы по расширению дороги до четырех полос на 12-километровом участке подъезда к Черкесску со стороны Невинномысска, стартовал ремонт мостов через реку Домбай-Ульген и реку Аманауз на автодороге "Черкесск – Домбай", завершена работа по защите дорожных слоев от износа на автодороге "Лермонтов – Черкесск", - сообщил Темрезов.
По его словам, современные и безопасные дороги оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона, его туристическую и инвестиционную привлекательность, способствуют снижению ДТП.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ЧеркесскОбществоРашид Темрезов
 
 
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