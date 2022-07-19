https://ria.ru/20220719/trassy-1803421327.html

Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс

Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс - РИА Новости, 19.07.2022

Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс

Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:36

2022-07-19T12:36

2022-07-19T12:36

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

черкесск

общество

рашид темрезов

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ЧЕКРЕССК, 19 июл – РИА Новости. Для комфорта и безопасности участников движения за последний год более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии стали четырехполосными, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В 2021 году проведен капитальный ремонт сразу двух участков федеральных дорог. Это въезд в столицу республики - город Черкесск со стороны Ставропольского края и участок от моста через реку Смертную балку – до съезда в село Садовое Адыге-Хабльского района. Работы ведутся управлением федеральных автомобильных дорог "Кавказ".По его словам, современные и безопасные дороги оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона, его туристическую и инвестиционную привлекательность, способствуют снижению ДТП.

https://ria.ru/20211124/rekultvatsiya-1760503937.html

черкесск

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Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр), черкесск, общество, рашид темрезов