https://ria.ru/20220719/tayvan-1803503690.html

МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси

МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси - РИА Новости, 19.07.2022

МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что не располагает информацией о возможном визите на остров спикера палаты представителей конгресса... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:45

2022-07-19T16:45

2022-07-19T16:45

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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что не располагает информацией о возможном визите на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. МИД КНР во вторник отреагировал на соответствующие сообщения в СМИ, потребовав, чтобы США не организовывали визит Пелоси на Тайвань, так как это серьезно нарушит принцип "одного Китая", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США."Министерство иностранных дел не получало соответствующей информации", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в тайваньских СМИ.Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220719/pelosi-1803402687.html

https://ria.ru/20220718/tayvan-1803237559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, евросоюз, мид кнр