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МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси - РИА Новости, 19.07.2022
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МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси
МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси - РИА Новости, 19.07.2022
МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси
Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что не располагает информацией о возможном визите на остров спикера палаты представителей конгресса... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:45
2022-07-19T16:45
в мире
китай
тайвань
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евросоюз
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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что не располагает информацией о возможном визите на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. МИД КНР во вторник отреагировал на соответствующие сообщения в СМИ, потребовав, чтобы США не организовывали визит Пелоси на Тайвань, так как это серьезно нарушит принцип "одного Китая", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США."Министерство иностранных дел не получало соответствующей информации", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в тайваньских СМИ.Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220719/pelosi-1803402687.html
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в мире, китай, тайвань, сша, евросоюз, мид кнр
16:45 19.07.2022
 
МИД Тайваня не получал сообщений о визите Пелоси

МИД Тайваня не получал сообщений о визите спикера нижней палаты конгресса США Пелоси

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что не располагает информацией о возможном визите на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. МИД КНР во вторник отреагировал на соответствующие сообщения в СМИ, потребовав, чтобы США не организовывали визит Пелоси на Тайвань, так как это серьезно нарушит принцип "одного Китая", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
"Министерство иностранных дел не получало соответствующей информации", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в тайваньских СМИ.
Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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