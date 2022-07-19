https://ria.ru/20220719/taksi-1803484888.html

В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber

В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber - РИА Новости, 19.07.2022

В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber

Таксисты в Париже вышли на манифестацию во вторник с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:56

2022-07-19T15:56

2022-07-19T16:44

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франция

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ПАРИЖ,19 июл – РИА Новости, Анастасия Иванова. Таксисты в Париже вышли на манифестацию во вторник с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация по призыву профсоюзов таксистов проходит днём недалеко от здания Национального собрания (нижней палаты парламента) в 7-м округе Парижа.Десятки таксистов вышли на акцию, несмотря на 40-градусную жару, чтобы осудить "сговор между государством и цифровыми платформами".Таксисты требуют создать парламентскую комиссию по расследованию связей Макрона с Uber, а также "всех практик лоббирования цифровых платформ в секторе частного общественного пассажирского транспорта".Надписи на припаркованных рядом с местом проведения акции автомобилях таксистов гласят: "Мы хотим министров, а не лоббистов!".Манифестанты скандируют: "Комиссию для расследования!".Акция проходит мирно, за порядком следят сотрудники полиции.В ходе мероприятия собравшиеся несколько раз запускали цветные фаеры и хлопушки, однако полиция не вмешивалась. У места собрания манифестантов образовалась целая колонна из сигналящих автомобилей такси в поддержку требований коллег.Переулок, ведущий к зданию Нацсобрания, оцеплен полицейскими патрулями.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.

https://ria.ru/20220712/ubergeyt-1801826401.html

https://ria.ru/20220714/taksi-1802401650.html

https://ria.ru/20220715/politika-1802228635.html

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в мире, технологии, париж, франция, uber, эммануэль макрон