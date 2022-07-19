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В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber - РИА Новости, 19.07.2022
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В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber
В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber - РИА Новости, 19.07.2022
В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber
Таксисты в Париже вышли на манифестацию во вторник с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:56
2022-07-19T16:44
в мире
технологии
париж
франция
uber
эммануэль макрон
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ПАРИЖ,19 июл – РИА Новости, Анастасия Иванова. Таксисты в Париже вышли на манифестацию во вторник с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация по призыву профсоюзов таксистов проходит днём недалеко от здания Национального собрания (нижней палаты парламента) в 7-м округе Парижа.Десятки таксистов вышли на акцию, несмотря на 40-градусную жару, чтобы осудить "сговор между государством и цифровыми платформами".Таксисты требуют создать парламентскую комиссию по расследованию связей Макрона с Uber, а также "всех практик лоббирования цифровых платформ в секторе частного общественного пассажирского транспорта".Надписи на припаркованных рядом с местом проведения акции автомобилях таксистов гласят: "Мы хотим министров, а не лоббистов!".Манифестанты скандируют: "Комиссию для расследования!".Акция проходит мирно, за порядком следят сотрудники полиции.В ходе мероприятия собравшиеся несколько раз запускали цветные фаеры и хлопушки, однако полиция не вмешивалась. У места собрания манифестантов образовалась целая колонна из сигналящих автомобилей такси в поддержку требований коллег.Переулок, ведущий к зданию Нацсобрания, оцеплен полицейскими патрулями.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.
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в мире, технологии, париж, франция, uber, эммануэль макрон
15:56 19.07.2022 (обновлено: 16:44 19.07.2022)
 
В Париже таксисты требуют расследовать связи Макрона и Uber

В Париже таксисты проводят акцию с требованием расследовать связи Макрона и Uber

© AFP 2022 / Thomas SamsonЗабастовка таксистов против приложения Uber во Франции
Забастовка таксистов против приложения Uber во Франции - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Thomas Samson
Забастовка таксистов против приложения Uber во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ,19 июл – РИА Новости, Анастасия Иванова. Таксисты в Париже вышли на манифестацию во вторник с требованием расследовать связи президента Франции Эммануэля Макрона с американским сервисом такси Uber, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация по призыву профсоюзов таксистов проходит днём недалеко от здания Национального собрания (нижней палаты парламента) в 7-м округе Парижа.
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Десятки таксистов вышли на акцию, несмотря на 40-градусную жару, чтобы осудить "сговор между государством и цифровыми платформами".
Таксисты требуют создать парламентскую комиссию по расследованию связей Макрона с Uber, а также "всех практик лоббирования цифровых платформ в секторе частного общественного пассажирского транспорта".
Надписи на припаркованных рядом с местом проведения акции автомобилях таксистов гласят: "Мы хотим министров, а не лоббистов!".
Автомобиль службы такси Uber - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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В США женщины обвинили водителей Uber в насилии
Манифестанты скандируют: "Комиссию для расследования!".
Акция проходит мирно, за порядком следят сотрудники полиции.
В ходе мероприятия собравшиеся несколько раз запускали цветные фаеры и хлопушки, однако полиция не вмешивалась. У места собрания манифестантов образовалась целая колонна из сигналящих автомобилей такси в поддержку требований коллег.
Переулок, ведущий к зданию Нацсобрания, оцеплен полицейскими патрулями.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.
Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.
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В миреТехнологииПарижФранцияUberЭммануэль Макрон
 
 
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