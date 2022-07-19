https://ria.ru/20220719/suverenitet-1803581482.html

Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии

Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии

Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:02

2022-07-19T22:02

2022-07-19T23:10

россия

сирия

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тегеран (город)

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что "астанинская" тройка должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия. При этом Россия исходит из твердой приверженности к основополагающим принципам: безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на трехсторонней встрече в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).Также российский лидер сообщил о поддержке подготовленного к утверждению по итогам саммита проект заявления, в котором определены приоритетные направления взаимодействия в трехстороннем формате.

https://ria.ru/20220719/siriya-1803575608.html

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Путин заявил об уважении к суверенитету Сирии Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин. 2022-07-19T22:02 true PT0M26S

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россия, сирия, в мире, тегеран (город), владимир путин, турция