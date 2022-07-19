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Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии
Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии
Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
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сирия
в мире
тегеран (город)
владимир путин
турция
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что "астанинская" тройка должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия. При этом Россия исходит из твердой приверженности к основополагающим принципам: безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на трехсторонней встрече в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).Также российский лидер сообщил о поддержке подготовленного к утверждению по итогам саммита проект заявления, в котором определены приоритетные направления взаимодействия в трехстороннем формате.
https://ria.ru/20220719/siriya-1803575608.html
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Путин заявил об уважении к суверенитету Сирии
Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
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россия, сирия, в мире, тегеран (город), владимир путин, турция
22:02 19.07.2022 (обновлено: 23:10 19.07.2022)
 
Путин: Россия уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии

Путин заявил, что Россия стремится к полной нормализации обстановки в Сирии

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаем, что "астанинская" тройка должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия. При этом Россия исходит из твердой приверженности к основополагающим принципам: безусловного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на трехсторонней встрече в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).
Также российский лидер сообщил о поддержке подготовленного к утверждению по итогам саммита проект заявления, в котором определены приоритетные направления взаимодействия в трехстороннем формате.
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