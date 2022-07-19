IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор
Губернатор Моор: IT-компании наподобие тюменской ОКАС могут обеспечить суверенитет России
Программист за работой. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких компаний позволит обеспечить суверенитет страны, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
ОКАС является высокотехнологичным стартапом в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, разработанные сотрудниками компании диалоговые системы могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов.
"IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире", - написал Моор в Telegram.
Продуктами компании пользуются "СИБУР-Холдинг", "Россети", банки, федеральные и региональные органы власти, для ситуационного центра правительства РФ компания создала голосового ассистента, а для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов - диалоговые системы.
Губернатор отметил, что компания быстро развивается: в 2016 году в ней работали четыре человека, сейчас в трудовом коллективе более 100 сотрудников, причем 20 из них - школьники, которые наравне со взрослыми "ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру".