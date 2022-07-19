https://ria.ru/20220719/suverenitet-1803428867.html

IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор

IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор - РИА Новости, 19.07.2022

IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор

Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:53

2022-07-19T12:53

2022-07-19T12:53

тюменская область

технологии

россия

новгородская область

россети

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ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких компаний позволит обеспечить суверенитет страны, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.ОКАС является высокотехнологичным стартапом в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, разработанные сотрудниками компании диалоговые системы могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов."IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире", - написал Моор в Telegram.Продуктами компании пользуются "СИБУР-Холдинг", "Россети", банки, федеральные и региональные органы власти, для ситуационного центра правительства РФ компания создала голосового ассистента, а для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов - диалоговые системы.Губернатор отметил, что компания быстро развивается: в 2016 году в ней работали четыре человека, сейчас в трудовом коллективе более 100 сотрудников, причем 20 из них - школьники, которые наравне со взрослыми "ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру".

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803231781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/klimenko-1803342274.html

россия

новгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, новгородская область, россети