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IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор - РИА Новости, 19.07.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220719/suverenitet-1803428867.html
IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор
IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор - РИА Новости, 19.07.2022
IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор
Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:53
2022-07-19T12:53
тюменская область
технологии
россия
новгородская область
россети
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ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких компаний позволит обеспечить суверенитет страны, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.ОКАС является высокотехнологичным стартапом в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, разработанные сотрудниками компании диалоговые системы могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов."IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире", - написал Моор в Telegram.Продуктами компании пользуются "СИБУР-Холдинг", "Россети", банки, федеральные и региональные органы власти, для ситуационного центра правительства РФ компания создала голосового ассистента, а для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов - диалоговые системы.Губернатор отметил, что компания быстро развивается: в 2016 году в ней работали четыре человека, сейчас в трудовом коллективе более 100 сотрудников, причем 20 из них - школьники, которые наравне со взрослыми "ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру".
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технологии, россия, новгородская область, россети
12:53 19.07.2022
 
IT-компании могут обеспечить суверенитет России, заявил Моор

Губернатор Моор: IT-компании наподобие тюменской ОКАС могут обеспечить суверенитет России

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Тюменская компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта, развитие таких компаний позволит обеспечить суверенитет страны, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
ОКАС является высокотехнологичным стартапом в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, разработанные сотрудниками компании диалоговые системы могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:10
Последствия санкций в IT компенсируют за три-пять лет, считает Чернышенко
"IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире", - написал Моор в Telegram.
Продуктами компании пользуются "СИБУР-Холдинг", "Россети", банки, федеральные и региональные органы власти, для ситуационного центра правительства РФ компания создала голосового ассистента, а для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов - диалоговые системы.
Губернатор отметил, что компания быстро развивается: в 2016 году в ней работали четыре человека, сейчас в трудовом коллективе более 100 сотрудников, причем 20 из них - школьники, которые наравне со взрослыми "ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру".
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на конференции Криптовалюты и блокчейн: проблемы и перспективы для бизнеса. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 22:41Сказано в эфире
Клименко: мы находимся в минусе по кадрам в IT-сфере
 
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