https://ria.ru/20220719/surgut-1803366938.html

Сургутский район лидирует в рейтинге инвестклимата в Югре

Сургутский район лидирует в рейтинге инвестклимата в Югре - РИА Новости, 19.07.2022

Сургутский район лидирует в рейтинге инвестклимата в Югре

Сургутский район шестой год подряд стал лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:36

2022-07-19T08:36

2022-07-19T08:36

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Сургутский район шестой год подряд стал лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает прес-служба районной администрации."Шестой год подряд Сургутский район становится лидером окружного инвестрейтинга. Это результат системной командной работы. Это ежемесячное планирование в разрезе самых мелких показателей инвестрейтинга и системная работа по подведению результатов", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, за последний год количество субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось на 49% (с 3658 до 5466), а численность занятых в сфере МСП выросла на 23%. Только за текущий год в муниципалитете появились 700 новых рабочих мест, безработица к уровню прошлого года снизилась в пять раз, подчеркнул Трубецкой.Глава района добавил, что с 2022 года для предпринимателей действуют два вида грантов размером до 1 миллиона рублей для социально-значимых проектов и 15 миллионов рублей на производственные проекты, направленные на импортозамещение и создание новых рабочих мест, а также предусмотрены 12 видов новых субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат.Как отметил Трубецкой, за последние четыре года на условиях муниципально-частного партнерства с малым и средним бизнесом реализовано 7 социальных проектов в сфере образования, культуры и спорта на сумму более 1,4 миллиарда рублей, еще два проекта с объемом инвестиций более 3,3 миллиардов в стадии реализации.

https://ria.ru/20220617/altay-1796331116.html

https://ria.ru/20220617/investklimat-1796237473.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ