https://ria.ru/20220719/sud-1803378889.html
Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову
Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову - РИА Новости, 19.07.2022
Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову
Пермский краевой суд во вторник отказался изменять наказание для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, получившего 2,5 года колонии за оскорбление и избиение... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:00
2022-07-19T10:00
2022-07-19T10:16
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Пермский краевой суд во вторник отказался изменять наказание для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, получившего 2,5 года колонии за оскорбление и избиение инспектора ДПС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Бурнашов выступил на заседании по видеоконференцсвязи: сейчас он в СИЗО. Бывший слуга народа жаловался на чрезмерную суровость наказания и на некорректность выводов суда.Также экс-депутат выразил мнение, что назначенный ему приговор обусловлен его политической и общественной деятельностью. Его адвокат посчитал, что Бурнашов мог бы получить более мягкое наказание, нежели срок в колонии.Прокурор в свою очередь просил ужесточить наказание несколькими месяцами исправительных работ, назвав ошибкой "мягкий" приговор суда первой инстанции.В краевом суде были оглашены показания еще нескольких свидетелей, о чем просил Бурнашов."Итоговый срок, связанный с лишением свободы, оставлен прежним", - постановил судья.Суд добавил к первоначальному приговору исправительные работы, однако после сложения этой меры с лишением свободы итоговое наказание осталось без изменений.По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею.Бурнашов во время дачи показаний в суде первой инстанции оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.
https://ria.ru/20220429/burnashov-1786075452.html
https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пермь
10:00 19.07.2022 (обновлено: 10:16 19.07.2022)
Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову
Суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову за драку с полицией в Перми
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Пермский краевой суд во вторник отказался изменять наказание для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, получившего 2,5 года колонии за оскорбление и избиение инспектора ДПС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бурнашов выступил на заседании по видеоконференцсвязи: сейчас он в СИЗО. Бывший слуга народа жаловался на чрезмерную суровость наказания и на некорректность выводов суда.
Также экс-депутат выразил мнение, что назначенный ему приговор обусловлен его политической и общественной деятельностью. Его адвокат посчитал, что Бурнашов мог бы получить более мягкое наказание, нежели срок в колонии.
Прокурор в свою очередь просил ужесточить наказание несколькими месяцами исправительных работ, назвав ошибкой "мягкий" приговор суда первой инстанции.
В краевом суде были оглашены показания еще нескольких свидетелей, о чем просил Бурнашов.
"Итоговый срок, связанный с лишением свободы, оставлен прежним", - постановил судья.
Суд добавил к первоначальному приговору исправительные работы, однако после сложения этой меры с лишением свободы итоговое наказание осталось без изменений.
По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми
сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею.
Бурнашов во время дачи показаний в суде первой инстанции оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.