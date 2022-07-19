https://ria.ru/20220719/sud-1803378889.html

Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову

Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову - РИА Новости, 19.07.2022

Краевой суд отказался смягчить срок экс-депутату Госдумы Бурнашову

Пермский краевой суд во вторник отказался изменять наказание для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, получившего 2,5 года колонии за оскорбление и избиение... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:00

2022-07-19T10:00

2022-07-19T10:16

происшествия

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_795a9ec57a7fd293a20a66306215dad1.jpg

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Пермский краевой суд во вторник отказался изменять наказание для экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова, получившего 2,5 года колонии за оскорбление и избиение инспектора ДПС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Бурнашов выступил на заседании по видеоконференцсвязи: сейчас он в СИЗО. Бывший слуга народа жаловался на чрезмерную суровость наказания и на некорректность выводов суда.Также экс-депутат выразил мнение, что назначенный ему приговор обусловлен его политической и общественной деятельностью. Его адвокат посчитал, что Бурнашов мог бы получить более мягкое наказание, нежели срок в колонии.Прокурор в свою очередь просил ужесточить наказание несколькими месяцами исправительных работ, назвав ошибкой "мягкий" приговор суда первой инстанции.В краевом суде были оглашены показания еще нескольких свидетелей, о чем просил Бурнашов."Итоговый срок, связанный с лишением свободы, оставлен прежним", - постановил судья.Суд добавил к первоначальному приговору исправительные работы, однако после сложения этой меры с лишением свободы итоговое наказание осталось без изменений.По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею.Бурнашов во время дачи показаний в суде первой инстанции оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.

https://ria.ru/20220429/burnashov-1786075452.html

https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь