https://ria.ru/20220719/ssha-1803496191.html
США добавили Россию в список стран, где есть риск задержания американцев
США добавили Россию в список стран, где есть риск задержания американцев - РИА Новости, 19.07.2022
США добавили Россию в список стран, где есть риск задержания американцев
Белый дом добавил Россию в список стран, где якобы есть риск "неправомерного задержания", рекомендовав американцам избегать поездок в РФ, заявил... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:24
2022-07-19T16:24
2022-07-19T16:25
в мире
сергей лавров
григорий лукьянцев
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россия
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом добавил Россию в список стран, где якобы есть риск "неправомерного задержания", рекомендовав американцам избегать поездок в РФ, заявил высокопоставленный представитель администрации.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США надо быть последовательными при рассуждении о "неправомерно осужденных" американцах и применять единые стандарты."Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах", - заявил представитель администрации США в ходе брифинга.По его словам, новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России.Белый дом информировал, что индикатор D, касающийся риска неправомерного задержания иностранным правительством, будет добавлен к существующему показателю К, обозначающим наличие риска похищения людей "негосударственными субъектами".Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев ранее указывал РИА Новости, что США с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, григорий лукьянцев, сша, россия
16:24 19.07.2022 (обновлено: 16:25 19.07.2022)
США добавили Россию в список стран, где есть риск задержания американцев
США добавили Россию в список стран, где есть риск "неправомерного задержания" американцев
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Белый дом добавил Россию в список стран, где якобы есть риск "неправомерного задержания", рекомендовав американцам избегать поездок в РФ, заявил высокопоставленный представитель администрации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что США надо быть последовательными при рассуждении о "неправомерно осужденных" американцах и применять единые стандарты.
"Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах", - заявил представитель администрации США в ходе брифинга.
По его словам, новый индикатор риска D будет присвоен КНР, Ирану, КНДР, Мьянме, Венесуэле и России.
Белый дом информировал, что индикатор D, касающийся риска неправомерного задержания иностранным правительством, будет добавлен к существующему показателю К, обозначающим наличие риска похищения людей "негосударственными субъектами".
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев
ранее указывал РИА Новости, что США
с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России
в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева
, Виктора Бута
и Марии Бутиной
.