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Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России - РИА Новости, 19.07.2022
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Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России
Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России - РИА Новости, 19.07.2022
Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России
В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:01
2022-07-19T06:35
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских граждан в оправданности антироссийского курса и санкций.Российское посольство также отреагировало на заявления госдепартамента США о якобы "международной изоляции" России в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении."Подобные слова - не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе все чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем", - заявили в дипломатической миссии.
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в мире, россия, сша
06:01 19.07.2022 (обновлено: 06:35 19.07.2022)
 
Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России

Посольство России: голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских граждан в оправданности антироссийского курса и санкций.
"Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того, чтобы признать невозможность "отменить" Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Российское посольство также отреагировало на заявления госдепартамента США о якобы "международной изоляции" России в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении.
"Подобные слова - не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе все чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем", - заявили в дипломатической миссии.
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