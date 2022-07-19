06:01 19.07.2022 (обновлено: 06:35 19.07.2022)
Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России
Посольство России: голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских граждан в оправданности антироссийского курса и санкций.
"Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того, чтобы признать невозможность "отменить" Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
"Подобные слова - не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе все чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем", - заявили в дипломатической миссии.