https://ria.ru/20220719/ssha-1803359596.html

Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России

Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России - РИА Новости, 19.07.2022

Посольство заявило, что США тешат себя иллюзиями об "отмене" России

В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:01

2022-07-19T06:01

2022-07-19T06:35

в мире

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. В США предпочитают тешить себя иллюзиями, вместо того чтобы признать невозможность "отменить" Россию, а также усматривается стремление убедить американских граждан в оправданности антироссийского курса и санкций.Российское посольство также отреагировало на заявления госдепартамента США о якобы "международной изоляции" России в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении."Подобные слова - не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе все чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем", - заявили в дипломатической миссии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша