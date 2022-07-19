https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803578790.html

Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022

Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

Шесть гуманитарных акций проводятся во вторник на Донбассе, а также в Запорожской и Харьковской областях, сообщил руководитель межведомственного... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:50

2022-07-19T21:50

2022-07-19T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

луганская народная республика

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся во вторник на Донбассе, а также в Запорожской и Харьковской областях, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Девятнадцатого июля 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 559,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего на Украину и республики Донбасса со 2 марта 2022 года доставлено 45,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено 1327 акций, отметил генерал.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803578036.html

донбасс

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, донбасс, луганская народная республика, харьковская область