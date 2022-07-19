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В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев - РИА Новости, 19.07.2022
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В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев
В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев - РИА Новости, 19.07.2022
В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев
Два человека найдены погибшими в запертой квартире в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ; по данным зоозащитников, с ними находились девять... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:02
2022-07-19T13:02
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Два человека найдены погибшими в запертой квартире в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ; по данным зоозащитников, с ними находились девять питомцев, которые две недели питались телами хозяев.По данным СК, тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1967 года рождения были обнаружены 16 июля в квартире дома по улице Малышева в Екатеринбурге. "По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в службе спасения животных "Зоодор", в той квартире находились также девять домашних питомцев, которые "минимум две недели" питались телами своих умерших хозяев. "Три собаки и шесть кошек ели трупы хозяев. Одна из собак до сих пор из-за этого ходит в туалет опарышами, а в лапе одной из кошек мы нашли человеческую кость", – сказала зоозащитник.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
13:02 19.07.2022
 
В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев

Двоих жителей Екатеринбурга нашли в квартире мертвыми и объеденными собственными животными

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Два человека найдены погибшими в запертой квартире в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ; по данным зоозащитников, с ними находились девять питомцев, которые две недели питались телами хозяев.
По данным СК, тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1967 года рождения были обнаружены 16 июля в квартире дома по улице Малышева в Екатеринбурге. "По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в службе спасения животных "Зоодор", в той квартире находились также девять домашних питомцев, которые "минимум две недели" питались телами своих умерших хозяев. "Три собаки и шесть кошек ели трупы хозяев. Одна из собак до сих пор из-за этого ходит в туалет опарышами, а в лапе одной из кошек мы нашли человеческую кость", – сказала зоозащитник.
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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