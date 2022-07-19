https://ria.ru/20220719/smert-1803431770.html

В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев

В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев - РИА Новости, 19.07.2022

В Екатеринбурге собаки и кошки в квартире две недели питались телами хозяев

Два человека найдены погибшими в запертой квартире в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ; по данным зоозащитников, с ними находились девять... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:02

2022-07-19T13:02

2022-07-19T13:02

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Два человека найдены погибшими в запертой квартире в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ; по данным зоозащитников, с ними находились девять питомцев, которые две недели питались телами хозяев.По данным СК, тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1967 года рождения были обнаружены 16 июля в квартире дома по улице Малышева в Екатеринбурге. "По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в службе спасения животных "Зоодор", в той квартире находились также девять домашних питомцев, которые "минимум две недели" питались телами своих умерших хозяев. "Три собаки и шесть кошек ели трупы хозяев. Одна из собак до сих пор из-за этого ходит в туалет опарышами, а в лапе одной из кошек мы нашли человеческую кость", – сказала зоозащитник.

https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область