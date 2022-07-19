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Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2022
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Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин
Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2022
Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин
Законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:50
2022-07-19T22:50
россия
в мире
сирия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийско-арабской республике в последние года неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, в мире, сирия, владимир путин
22:50 19.07.2022
 
Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин

Путин заявил, что законные власти Сирии вернули контроль над большей частью страны

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийско-арабской республике в последние года неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Эрдоган во время встречи с президентом РФ Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
22:19
Эрдоган призвал продолжать борьбу против террористов в Сирии
 
РоссияВ миреСирияВладимир Путин
 
 
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