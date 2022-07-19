https://ria.ru/20220719/siriya-1803587247.html

Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин

Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2022

Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин

Законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:50

2022-07-19T22:50

2022-07-19T22:50

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владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законные власти Сирии вернули контроль над большей частью территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийско-арабской республике в последние года неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220719/terroristy-1803583715.html

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россия, в мире, сирия, владимир путин