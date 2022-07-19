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Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам
Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам - РИА Новости, 19.07.2022
Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам
Важно, что сирийцы проявили готовность искать пути развязки и договариваться по вопросам, связанным с будущим устройством своего государства, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:09
2022-07-19T22:09
россия
иран
турция
владимир путин
в мире
сирия
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Важно, что сирийцы проявили готовность искать пути развязки и договариваться по вопросам, связанным с будущим устройством своего государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства", - сказал Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции.
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россия, иран, турция, владимир путин, в мире, сирия
22:09 19.07.2022
 
Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам

Путин отметил, что Сирия готова договариваться по вопросам будущего устройства страны

© AP Photo / Hassan AmmarСирийцы во время демонстрации
Сирийцы во время демонстрации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
Сирийцы во время демонстрации. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Важно, что сирийцы проявили готовность искать пути развязки и договариваться по вопросам, связанным с будущим устройством своего государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства", - сказал Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 21:11
Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам
 
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