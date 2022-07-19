https://ria.ru/20220719/siriya-1803582275.html

Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам

Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам - РИА Новости, 19.07.2022

Путин отметил готовность сирийцев договариваться по приоритетным вопросам

Важно, что сирийцы проявили готовность искать пути развязки и договариваться по вопросам, связанным с будущим устройством своего государства, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:09

2022-07-19T22:09

2022-07-19T22:09

россия

иран

турция

владимир путин

в мире

сирия

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Важно, что сирийцы проявили готовность искать пути развязки и договариваться по вопросам, связанным с будущим устройством своего государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства", - сказал Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции.

https://ria.ru/20220708/polyanskiy-1801346386.html

россия

иран

турция

сирия

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россия, иран, турция, владимир путин, в мире, сирия