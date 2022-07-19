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Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса
Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса - РИА Новости, 19.07.2022
Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса
В Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:37
2022-07-19T21:37
в мире
сирия
россия
оон
владимир путин
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. В Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, заявил президент России Владимир Путин."Совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению кризиса в Сирийской Арабской Республике является весьма результативной. Благодаря помощи и поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идёт восстановление экономики и социальной сферы. И что не менее важно, запущен реальный политико-дипломатический процесс урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств – гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию — президентов России, Турции и Ирана.
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в мире, сирия, россия, оон, владимир путин
21:37 19.07.2022
 
Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса

Путин: в Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. В Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, заявил президент России Владимир Путин.
"Совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению кризиса в Сирийской Арабской Республике является весьма результативной. Благодаря помощи и поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идёт восстановление экономики и социальной сферы. И что не менее важно, запущен реальный политико-дипломатический процесс урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств – гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию — президентов России, Турции и Ирана.
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