https://ria.ru/20220719/siriya-1803577056.html

Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса

Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса - РИА Новости, 19.07.2022

Путин заявил о запуске в Сирии политико-дипломатического процесса

В Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:37

2022-07-19T21:37

2022-07-19T21:37

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. В Сирии заметно снизился уровень насилия и запущен политико-дипломатический процесс, заявил президент России Владимир Путин."Совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению кризиса в Сирийской Арабской Республике является весьма результативной. Благодаря помощи и поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идёт восстановление экономики и социальной сферы. И что не менее важно, запущен реальный политико-дипломатический процесс урегулирования на базе резолюции 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин в ходе трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств – гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию — президентов России, Турции и Ирана.

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в мире, сирия, россия, оон, владимир путин